Болельщики «Барселоны» смогут купить газон с «Камп Ноу»

Фанаты «Барселоны» смогут купить часть газона, который был снят на «Камп Ноу». В зависимости от размера и вида сувенира цены варьируются от 20 до 420 евро.

В магазинах «Барселоны» есть специальная бумага, заверенная нотариусом, чтобы фанаты были уверены в подлинности газона.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готовится запустить линию ювелирных украшений. В украшениях будет использоваться газон старого стадиона «Камп Ноу».