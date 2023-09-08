Болельщики «Барселоны» смогут купить газон с «Камп Ноу»
Также газон «Камп Ноу» используется и для изготовления эксклюзивных украшений.
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Также газон «Камп Ноу» используется и для изготовления эксклюзивных украшений.
Фанаты «Барселоны» смогут купить часть газона, который был снят на «Камп Ноу». В зависимости от размера и вида сувенира цены варьируются от 20 до 420 евро.
В магазинах «Барселоны» есть специальная бумага, заверенная нотариусом, чтобы фанаты были уверены в подлинности газона.
Ранее сообщалось, что «Барселона» готовится запустить линию ювелирных украшений. В украшениях будет использоваться газон старого стадиона «Камп Ноу».
После четырех туров ла лиги каталонцы идут на третьем месте, набрав 10 очко. Ближайший матч «Барселона» проведет 16 сентября против «Бетиса».