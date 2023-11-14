Экс-игрок «Ливерпуля» Шелви забил гол со своей половины поля
Джонджо Шелви, ныне выступающий в чемпионате Турции, забил эффектный гол ударом со своей половины поля.
Джонджо Шелви, ныне выступающий в чемпионате Турции, забил эффектный гол ударом со своей половины поля.
Джонджо Шелви забил гол на пятой минуте матча между «Ризеспором» и «Истанбулспором».
Этот гол стал единственным в матче и принес победу «Ризеспору».
Шелви играет в «Ризеспоре» на правах аренды, права на футболиста принадлежат клубу Английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест».
31-летний Шелви, на счету которого 6 матчей за сборную Англии, ранее выступал за «Чарльтон», «Ливерпуль», «Блэкпул», «Суонси», «Ньюкасл» и «Ноттингем Форест».
«Ризеспор», минувший сезон игравший во втором по силе дивизионе Турции и завоевавший право участия в Суперлиге, после 12 туров занимает 10-е место в турнирной таблице.