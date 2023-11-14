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15:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Экс-игрок «Ливерпуля» Шелви забил гол со своей половины поля

Джонджо Шелви, ныне выступающий в чемпионате Турции, забил эффектный гол ударом со своей половины поля.

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Джонджо Шелви забил гол на пятой минуте матча между «Ризеспором» и «Истанбулспором».

Этот гол стал единственным в матче и принес победу «Ризеспору».

Шелви играет в «Ризеспоре» на правах аренды, права на футболиста принадлежат клубу Английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест».

31-летний Шелви, на счету которого 6 матчей за сборную Англии, ранее выступал за «Чарльтон», «Ливерпуль», «Блэкпул», «Суонси», «Ньюкасл» и «Ноттингем Форест».

«Ризеспор», минувший сезон игравший во втором по силе дивизионе Турции и завоевавший право участия в Суперлиге, после 12 туров занимает 10-е место в турнирной таблице.

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 Экс-игрок «Ливерпуля» Шелви забил гол со своей половины поля
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