Экс-игрок «Ливерпуля» Шелви забил гол со своей половины поля

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456239769" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Джонджо Шелви забил гол на пятой минуте матча между «Ризеспором» и «Истанбулспором».

Этот гол стал единственным в матче и принес победу «Ризеспору».

Шелви играет в «Ризеспоре» на правах аренды, права на футболиста принадлежат клубу Английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест».

31-летний Шелви, на счету которого 6 матчей за сборную Англии, ранее выступал за «Чарльтон», «Ливерпуль», «Блэкпул», «Суонси», «Ньюкасл» и «Ноттингем Форест».