Месси и Роналду не сыграют в предсезонном турнире

Ранее во вторник председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш‑Шейх объявил, что португальский нападающий «Аль‑Насра» Криштиану Роналду и аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси сыграют друг против друга на выставочном турнире в Эр‑Рияде.

«Это не соответствует действительности. В сообщении содержались заявления, приписываемые владельцу команды Хорхе Масу. Мас не давал никаких комментариев, ни публичных, ни частных по поводу предсезонного тура», — говорится в сообщении пресс-службы команды.