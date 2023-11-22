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11:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси и Роналду не сыграют в предсезонном турнире

«Интер Майами» на официальном сайте опроверг информацию, согласно которой команда примет участие в Riyadh Season Cup и сыграет с саудовским клубом «Аль-Наср».

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Ранее во вторник председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш‑Шейх объявил, что португальский нападающий «Аль‑Насра» Криштиану Роналду и аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси сыграют друг против друга на выставочном турнире в Эр‑Рияде.

«Это не соответствует действительности. В сообщении содержались заявления, приписываемые владельцу команды Хорхе Масу. Мас не давал никаких комментариев, ни публичных, ни частных по поводу предсезонного тура», — говорится в сообщении пресс-службы команды.

Месси перешел в американский «Интер Майами» летом, до этого он два сезона провел в «ПСЖ». Роналду перешел в саудовский «Аль-Наср» зимой 2023 года.

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