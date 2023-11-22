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13:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Холанд оплатит поездку на матч болельщикам своего родного клуба

Нападающий клуба «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд оплатит поездку 200 болельщикам своего бывшего клуба на матч плей-офф.

Манчестер Сити
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Источник: Reuters

Холанд предложил болельщикам своего бывшего клуба «Брюне» оплатить поездку в Кристиансанн на матч плей-офф против «Старта». «Брюне» впервые с 2006 года будет участвовать в плей-офф за выход в высший норвежский дивизион.

Болельщики бесплатно получат билеты на поезд стоимостью около €60, оплаченные Холандом, таким образом он заплатит в общей сложности около €12 тысяч.

«Это замечательно, что Эрлинг хочет спонсировать поездку болельщиков “Брюне”, это то, что очень ценит весь “Брюне”. Это также означает, что большее число людей, которые, возможно, не сделали этого вначале из-за инфляции цен и роста процентных ставок, теперь поедут поддержать клуб в отборочном турнире», — приводит слова пресс-секретаря болельщиков клуба TV 2.no.

Холанд поступил в академию «Брюне» в 2006 году, а за основную команду дебютировал в 15 лет. В «Брюне» он провел один сезон и принял участие в 16 матчах, в основном выходя на замену.

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