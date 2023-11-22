Холанд оплатит поездку на матч болельщикам своего родного клуба

Холанд предложил болельщикам своего бывшего клуба «Брюне» оплатить поездку в Кристиансанн на матч плей-офф против «Старта». «Брюне» впервые с 2006 года будет участвовать в плей-офф за выход в высший норвежский дивизион.

Болельщики бесплатно получат билеты на поезд стоимостью около €60, оплаченные Холандом, таким образом он заплатит в общей сложности около €12 тысяч.

«Это замечательно, что Эрлинг хочет спонсировать поездку болельщиков “Брюне”, это то, что очень ценит весь “Брюне”. Это также означает, что большее число людей, которые, возможно, не сделали этого вначале из-за инфляции цен и роста процентных ставок, теперь поедут поддержать клуб в отборочном турнире», — приводит слова пресс-секретаря болельщиков клуба TV 2.no.