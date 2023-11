Андрей Канчельскис: футболист, разорвавший «железный занавес»

Так Канчельскис постепенно отходил в «Юнайтед» на вторые роли. В сезоне 1993/94 в Англии впервые обязали закреплять игровые номера за конкретными игроками. На первых порах номера 1−11 отдавали исключительно игрокам стартового состава. Канчельскису достался 14-й номер, который полностью отражал его положение в командной иерархии. Тем не менее, Андрей смог отобрать место в основе у Шарпа и провести сезон в качестве игрока основного состава. Он провел 47 матчей (44 — в старте), забил 10 мячей и отдал шесть результативных передач. Кроме того, Канчельскис неожиданно стал любимцем болельщиков «Юнайтед». В апреле 1994 года культовая британская группа Status Quo записала сингл Come On You Reds, посвященный «красным дьяволам». Среди игроков прошлого и настоящего место в первом куплете нашлось и Канчельскису — причем его фамилия стоит между фамилиями Робсона и Гиггза.