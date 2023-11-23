Андрей Канчельскис: футболист, разорвавший «железный занавес»

Канчельскис родился 23 января в 1969 году в украинском городе Кировоград (ныне — Кропивницкий). Футболист занимался в местной СДЮШОР, а в 17 лет начал карьеру в местной команде «Звезда» — аутсайдере второй союзной лиги (аналог ПФЛ). Спустя два года его призвали в армию, где перед ним встал выбор из двух команд для продолжения карьеры — киевское «Динамо» и «Днепр». Канчельскис в итоге оказался у Лобановского в Киеве, хотя перед его едва не отправили обычным солдатом в горячую точку в Карабахе. Молодому футболисту так и не удалось за два года застолбить за собой место в звездном составе киевлян. На фоне нехватки игровой практики Канчельскиса переманил донецкий «Шахтер», который почти втрое увеличил зарплату игрока — с 250 до 700 рублей в неделю.

На закате советского чемпионата «Шахтер» был середняком. В команде ниже уровнем у молодого футболиста было больше возможностей для получения игровой практики. Вскоре Канчельскис дебютировал в сборной СССР, а после успеха с молодежной сборной стал в национальной команде игроком основы. Осенью 1990 года Канчельскис забил гол в финальном матче молодежного чемпионата Европы и помог команде выиграть золотые медали. Это был последний успех советских сборных на международной арене. То поколение принято называть «золотым» — большинство из игроков после попробует свои силы в Европе, а самая яркая карьера в итоге окажется именно у Канчельскиса.

После победы на молодежном Евро. Канчельскис – второй слева в нижнем ряду. Фото РФС

В ноябре 1990 года Канчельскис отправился на отборочный матч Евро-1992 против сборной Италии. Там он отбегал все 90 минут, это был его четвертый матч за сборную. На матче присутствовал агент Руне Хауге, который приметил молодого игрока и взял его на карандаш. Норвежец отправил VHS-кассету с записью матча главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Алексу Фергюсону, который в то время отчаянно искал в команду флангового полузащитника. Шотландец оказался от игры Канчельскиса в восторге.

В феврале Фергюсону представилась возможность лично посмотреть на Канчельскиса — сборная СССР в Глазго играла с шотландцами. На том матче Фергюсон окончательно решил, что этот игрок ему нужен. В конце марта с Канчельскисом был подписан контракт, а «Шахтер» получил за игрока 650 тыс. фунтов. На тот момент об игроке в Европе мало кто слышал, и это казалось серьезной инвестицией со стороны «Юнайтед». Фергюсон же назвал подписание Канчельскиса «оправданным риском». Через несколько месяцев Хауге по схожему принципу приведет в команду будущую легенду клуба вратаря Петера Шмейхеля.

Канчельскис в матче за сборную СССР в 1991 году | Источник: РИА "Новости"

Надо отметить, что Канчельскис приходил в весьма кризисный «Юнайтед». Команда 24 года не выигрывала чемпионат Англии, последний сезон закончила на шестом месте, а два предыдущих и вовсе за пределами топ-10. Давление на клуб было серьезным, а позиция Фергюсона на тренерском мостике были весьма шаткими. За новую команду Канчельскис дебютировал в предпоследнем туре сезона 1990/91 в матче против «Кристал Пэлас», где Фергюсон выставил резервный состав.

Канчельскис практически сходу стал игроком основы «Юнайтед». В первом полноценном сезоне он провел 42 матча (36 — в старте), забил восемь мячей, помог команде выиграть серебряные медали чемпионата Англии (титул завоевал «Лидс Юнайтед») и Кубок английской лиги. Фергюсон назвал дебютный сезон россиянина выдающимся успехом — ему нравилось, что Андрей прямолинейно играл в атаке и без проблем отрабатывал в обороне. Эту базу в Канчельскисе заложил Лобановский.

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Проблемы начались в следующем сезоне — Канчельскис начал его в старте, но ближе к середине сезона чаще стал выходить со скамейки запасных. Фергюсон отдавал предпочтение более молодым Ли Шарпу и Райану Гиггзу. В итоге ставка шотландского специалиста на этих игроков оказалось оправданной — «Юнайтед» впервые с 1967 года стал чемпионом Англии.

Далеко не факт, что Канчельскис — наименее талантливый из той тройки. Хоть и про Гиггза многие говорили, что он — новый Джордж Бест, но вот Шарпу, например, таланта не хватило, чтобы на нормальном уровне доиграть до 30. Просто это было время, когда Альбион еще не заполонили легионеры — в лиге было всего 11 игроков небританского происхождения. К каждому такому игроку относились с настороженностью, при прочих равных отдавая приоритет британским футболистам.

Канчельскис был одним из первых легионеров в истории «Юнайтед» и на момент прихода в клуб был единственным игроком не с островов — Шмейхель приехал в Манчестер чуть позже. Кроме того, Канчельскис не особо уделял время английскому языку, откладывая его изучение на потом. Хотя на поле языковой барьер игроку практически не мешал, на позиции крайнего полузащитника он все равно оставался третьей по приоритету опцией.

Так Канчельскис постепенно отходил в «Юнайтед» на вторые роли. В сезоне 1993/94 в Англии впервые обязали закреплять игровые номера за конкретными игроками. На первых порах номера 1−11 отдавали исключительно игрокам стартового состава. Канчельскису достался 14-й номер, который полностью отражал его положение в командной иерархии. Тем не менее, Андрей смог отобрать место в основе у Шарпа и провести сезон в качестве игрока основного состава. Он провел 47 матчей (44 — в старте), забил 10 мячей и отдал шесть результативных передач. Кроме того, Канчельскис неожиданно стал любимцем болельщиков «Юнайтед». В апреле 1994 года культовая британская группа Status Quo записала сингл Come On You Reds, посвященный «красным дьяволам». Среди игроков прошлого и настоящего место в первом куплете нашлось и Канчельскису — причем его фамилия стоит между фамилиями Робсона и Гиггза.

Без ложки дегтя, впрочем, тот сезон не обошелся. «Юнайтед» был близок к внутреннему треблу — «дьяволы» уверенно защитили титул чемпионов Англии, разгромили «Челси» в финале национального Кубка, но в Кубке лиги проиграли «Астон Вилле». На последней минуте матча мяч попал в руку Канчельскису, который стоял недалеко от линии ворот. Судья посчитал, что Андрей сыграл рукой умышленно и показал ему красную. Назначенный после этого пенальти снял все вопросы о победителе турнира.

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Несмотря на в целом успешный сезон, Канчельскис искал варианты покинуть Манчестер. Не совсем ясно, в чем была причина — растущее недопонимание с Фергюсоном или желание 25-летнего футболиста иметь в команде большую роль. За Канчельскисом охотились «Ювентус», «Бавария», «Севилья» и «Рейнджерс», но Андрей в итоге остался в Англии. Канчельскис подписал с клубом новый четырехлетний контракт, который сделал его одним из самых высокооплачиваемых игроков в команде. Его зарплата практически в тысячу раз превышала ту, которую он получал на Украине.

С этим решением Андрей явно не прогадал — к середине ноября он уже наколотил 10 голов. Среди этих мячей был хет-трик в манкунианском дерби на «Мейн Роуд» — пожалуй, самый культовый матч Канчельскиса в футболке «красных дьяволов».

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Тем не менее, во второй половине сезона отношения Фергюсона и Канчельскиса испортились окончательно. Причиной стал новый контракт футболиста. Выяснилось, что агент Канчельскиса в обход Фергюсона смог вписать несколько сомнительных пунктов, по которым сам футболист и его предыдущий клуб в равных долях имели право на 60% комиссии с суммы будущего трансфера. После подписания сверхвыгодного контракта, агент Канчельскиса настоял на подарке главному тренеру. Об этом моменте Фергюсон рассказал в своей автобиографии.

Он сказал, что это для меня и моей жены, и поблагодарил за сотрудничество. Приехав домой, мы с женой распаковали коробку и увидели там 40 000 фунтов. Я ожидал какой-нибудь самовар или любой другой русский сувенир, но там просто лежали деньги. Алекс Фергюсон

Этот момент стал отправной точкой в конфликте между футболистом и тренером. Несмотря на то, что Канчельскис закончил сезон лучшим бомбардиром клуба, забив 15 мячей в 39 матчах, он принял окончательное решение покинуть клуб, напрямую обвинив в своем уходе Фергюсона. Клуб особо этому решению не противился, но вот организовать переход, с учетом всех нюансов по новому соглашению, было сложно. В конечном итоге, вложиться в игрока согласился «Эвертон», сделав его самым дорогим футболистом в истории клуба на тот момент. С учетом всех комиссий и откатов, сумма дошла до 6,75 млн фунтов — больше в Англии на тот момент платили лишь за трех игроков. Переход Канчельскиса до сих пор входит в десятку самых дорогих приобретений в истории АПЛ с поправкой на инфляцию — в нынешних ценах британская пресса оценивает его трансфер в 70 млн фунтов.

Трансфер Канчельскиса стал одним из важных моментов в истории «Манчестер Юнайтед». Клуб успешно реинвестировал вырученные с перехода деньги в трансферы Уле Гуннара Сульшера и Тедди Шеррингема. Именно они в 1999 году станут главными творцами легендарного камбэка на «Камп Ноу», который позволит «красным дьяволам» покорить Европу и выиграть Лигу чемпионов. Кроме того, уход россиянина позволил зажечься новой звезде мирового футбола. Место Канчельскиса на правом фланге «Юнайтед» занял 20-летний Дэвид Бекхэм.

«Эвертон» на тот момент три сезона как безнадежно болтался недалеко от зоны вылета. В клубе серьезно рассчитывали, что приход россиянина изменит эту неприятную ситуацию. Старт на новом месте получился тяжелым. Третьим матчем в футболке «Эвертона» для Андрея стала домашняя встреча с «Ман Юнайтед», где уже на 14-й минуте его травмировал бывший одноклубник Ли Шарп. Через месяц с небольшим Канчельскис вернулся в строй и отгрузил «Ливерпулю» два мяча «Энфилде», принеся своей команде победу в мерсисайдском дерби. После этой игры Канчельскиса было уже не остановить — он забивал «Лидсу», «Арсеналу», дважды «Блэкберну» (действующему чемпиону АПЛ), снова «Ливерпулю», а закончил сезон хет-триком в ворота «Шеффилда».

Первый сезон в «Эвертоне» стал для Канчельскиса статистически лучшим в карьере. В 32 матчах он забил 16 мячей, повторил клубный рекорд результативности и даже признавался игроком месяца в АПЛ. Выступление россиянина помогло «ирискам» занять в чемпионате высокое шестое место и остановиться в двух очках от попадания в Кубок УЕФА. Болельщики «Эвертона» до сих пор относятся к Канчельскису с особой теплотой — в 2016 году в опросе Liverpool Echo Андрей занял третье место в списке величайших игроков «Эвертона» с момента основания Премьер-лиги, уступив лишь Тиму Кэхиллу и Данкану Фергюсону.

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В следующем сезоне у «Эвертона» возникли серьезные финансовые трудности, из-за чего результаты команды поползли вниз. Зимой 1997 года на «Гудисон Парк» пришел факс от «Фиорентины» с предложением заплатить за Канчельскиса 8 млн фунтов. «Эвертон» долго не думал и продал россиянина без предварительного с ним согласования. На тот момент эта сделка входила в топ-20 крупнейших трансферов мира. Канчельскис отправился в главный на тот момент европейский чемпионат в статусе самой дорогой покупки в истории «фиалок» и самого дорого игрока с российским паспортом.

Переезд Канчельскиса в Италию наделал на Апеннинах много шума. На его первую тренировку пришли 1500 болельщиков, президент клуба рассказывал, что они выиграли борьбу за игрока у «Аякса», «Милана» и мадридского «Реала», а главный тренер «Фиорентины» Клаудио Раньери и вовсе называл Канчельскиса «лучшим в мире». Оправдать авансов Андрей не сумел — «катеначчо» не сильно подходило игроку по стилю, в связи с чем футболист не был так эффективен, как в Англии. Канчельскис успел провести девять матчей, не сумев отличиться результативными действиями.

Следующий сезон Канчельскиса в «Фиорентине» был испорчен травмами. В сентябре он повредил голеностоп после столкновения с эпатажным защитником «Интера» Тарибо Уэстом, а в октябре получил травму колена в матче за сборную России. Это был стыковой матч за выход на чемпионат мира 1998 года со сборной Италии. Легендарная игра проходила в снегопад, а одним из ее эпизодов стало столкновение Канчельскиса с вратарем Джанлукой Пальюкой. Оба не смогли продолжить встречу — Канчельскиса заменил Дмитрий Хохлов, а место Пальюки в воротах занял 19-летний дебютант по имени Джанлуиджи Буффон. Сборная России упустила путевку на турнир в ответной игре в Италии, которая после ничейного результата в Москве завершилась минимальной победой итальянцев в Неаполе.

Период в Италии стал худшим этапом в карьере Канчельскиса. За полтора сезона в «Фиорентине» он провел 28 матчей и забил всего два мяча. Свой второй мяч Андрей забил в последнем матче за итальянский клуб — в ворота «Милана». Этот мяч в итоге принес «фиалкам» выход в Кубок УЕФА и стал своего рода прощальным подарком Канчельскиса для Флоренции. Летом в клубе сменились спортивный директор и главный тренер. В «Фиорентине» пришли к пониманию, что Канчельскис не сможет добиться успеха в Италии, так как из-за своего звездного статуса он неизбежно будет оставаться главной мишенью для жестких защитников Серии А.

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Летом 1998 года Канчельскис вернулся на Альбион, но на этот раз в северную его часть. Россиянин стал частью масштабной трансферной кампании «Рейнджерс». Тем летом шотландцы закупились почти на 30 млн фунтов и всерьез собирались выйти на уровень европейского топ-клуба. Вместе с дорогостоящими игроками в команду пришел небезызвестный российскому болельщику тренер Дик Адвокат. Первые два сезона в Глазго Канчельскис был безоговорочным игроком основы, выиграл с «Рейнджерс» все внутренние титулы, забивал «Селтику» в легендарном дерби «старой фирмы», играл в Лиге чемпионов, а также обзавелся гражданством Великобритании.

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Летом 2000 года Канчельскис мог оказаться в «Барселоне» — 31-летнего футболиста рассматривали в качестве временной замены Луиша Фигу, внезапный переход которого в «Реал» ознаменовал в Мадриде начало эпохи «галактикос». Переход в итоге не состоялся, и россиянин остался в Шотландии. В октябре Канчельскис был отстранен от основного состава «Рейнджерс» после драки на тренировке с Фернандо Риксеном. Адвокат, который к тому моменту превратил клуб в филиал сборной Голландии, встал на сторону своего соотечественника и больше не ставил Канчельскиса в состав.

Канчельскис празднует очередной титул с «Рейнджерс». Фото из личного архива Канчельскиса | Источник: Чемпионат.com

Выходом из этой непростой ситуации стала аренда в «Манчестер Сити», который вел тяжелую борьбу за выживание в АПЛ. Канчельскис провел за команду 11 матчей и отметился забитым мячом в кубковом матче против «Ливерпуля», что, впрочем, никак не помогло «Сити» сохранить место в Премьер-лиге, и полузащитник вернулся обратно в «Рейнджерс». Спустя двадцать с лишним лет болельщики «Юнайтед» все еще припоминают Канчельскису тот вояж к своим самым принципиальным соперникам.

Канчельскис празднует гол с Альфом-Инге Холандом – отцом Эрлинга Холанда. Фото официального сайта "Манчестер Сити"

В «Рейнджерс» при Адвокате россиянина не ждало ничего хорошего, и он просто дожидался истечения своего контракта. В состав команды он вернулся только в марте 2002 года, когда голландец уже покинул свой пост. Летом Канчельскис стал свободным агентом и подписал контракт с «Саутгемптоном». Это был уже четвертый клуб АПЛ в карьере россиянина, но за него он сыграл всего 53 минуты. В феврале 2003 года футболист досрочно расторг контракт с английским клубом и внезапно подписал краткосрочный контракт с «Аль-Хилялем» — тем самым, который сейчас раздает огромные контракты Неймару, Малкому и другим искателям приключений, не обделенным футбольными талантами.

Трехмесячный период в Саудовской Аравии стал эпилогом зарубежной карьеры Канчельскиса. На Ближнем Востоке он провел 13 матчей и забил один мяч в ворота «Аль-Насра», который помог клубу выиграть Кубок страны. Футболист уехал из Саудовской Аравии после крупного теракта в Эр-Рияде в мае 2003 года. Попытки найти новый клуб в Англии не увенчались успехом — он тренировался с «Брайтоном», который провалился во Второй дивизион (третья по силе английская лига), но так и не получил от клуба контракт. Следующие полгода Канчельскис провел без команды, несмотря на то, что на него выходил катарский «Аль-Араби», но контракт на 1,5 млн долларов и возможность поиграть в одной команде с Габриэлем Батистутой не смогли снова завлечь его вернуться на Аравийский полуостров.

Зимой 2004 года стартовал заключительный, российский этап карьеры Канчельскиса. В день своего 35-летия футболист подписал контракт с московским «Динамо». Именитый игрок провел за клуб несколько контрольных встреч с капитанской повязкой, но в итоговый состав на сезон так и не попал. В марте клуб в одностороннем порядке разорвал контракт с Канчельскисом, после чего стороны еще долгое время судились между собой. Тогда посчитали, что футболист не сошелся характерами с чешским тренером Ярославом Гржебиком. По прошествии лет стало известно, что Канчельскис дал слабину на сборах и появился пьяным на утренней тренировке в Марбелье.

В июле 2004 года Канчельскис все-таки дебютировал в российском чемпионате и сделал это в футболке раменского «Сатурна». Его самым ярким матчем в РПЛ стала игра против «Алании», в которой он отметился дублем и результативной передачей. В 2005 году Канчельскис освоил новую для себя позицию и весь сезон провел в качестве правого защитника. Мяч в ворота «Ростова» стал сотым в карьере футболиста и позволил войти ему в клуб Григория Федотова.

В 2006 году Канчельскис подписал контракт с «Крыльями Советов», став самым возрастным игроком чемпионата России того сезона. Большую часть чемпионата провел с капитанской повязкой и был игроком основного состава. По окончании сезона самарский клуб взял курс на омоложение и расстался с возрастным футболистом. Оставшись без клуба, 38-летний Канчельскис в феврале 2007 года объявил о завершении игровой карьеры.

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Клубную карьеру Канчельскиса по отечественным меркам можно считать выдающейся. Он стал самым долгоиграющим российским игроком в АПЛ. На его счету 186 матчей, в которых забил 48 мячей и сделал 18 результативных передач, играя при этом на фланге полузащиты. Он был важной частью «Манчестер Юнайтед», в составе которых завоевал шесть командных титулов, включая два титула чемпиона Англии. В свой последний сезон на «Олд Траффорд» Канчельскис получил приз сэра Мэтта Басби — награду лучшему игроку сезона по версии болельщиков.

Есть у Канчельскиса и более уникальные достижения — он один из пяти игроков в полуторавековой истории футбольного Манчестера, кому удалось поиграть и за «Юнайтед», и за «Сити». И он единственный игрок в истории, который забивал в трех главных дерби Британии — Манчестера (хет-трик), Ливерпуля (дубль) и «Олд Фирм».

Сейчас мало кто об этом вспоминает, но на пике карьеры Канчельскис считался одним из самых опасных игроков Европы на своей позиции. Во второй половине футбольного пути ему не сильно везло с клубами, что слегка подпортило целостное впечатление о его карьере. По его собственному признанию, сейчас Канчельскиса чаще узнают в Англии, чем в России. Ведь там он запомнился как первый игрок, преодолевший «железный занавес» и сумевший покорить сердца британских болельщиков.

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Карьера Канчельскиса в сборной также была далека от идеала. Ее начало выпало на развал Советского Союза, что наложило на нее серьезный отпечаток. В ноябре 1991 года Канчельскис забил гол в ворота сборной Кипра и вошел в историю как автор последнего мяча в истории сборной СССР. В начале 1993 года он, как и многие родившиеся на Украине игроки, выбрал для продолжения международной карьеры сборную России. Причина проста — тогда у российской команды было больше шансов играть на больших турнирах.

Спустя несколько месяцев между игроками и руководством национальной команды вспыхнул конфликт, который привел к знаменитому «письму четырнадцати» — одной из самых позорных страниц в истории российского футбола. Ведущие игроки сборной, среди которых был и Канчельскис, упустили свою единственную возможность сыграть на чемпионате мира. В итоге, Канчельскис провел за сборную России всего 36 игр, а его единственным большим турниром в футболке национальной команды стал Евро-1996. Впрочем, на его статусе главного российского футболиста 90-х это сказалось не сильно.

Андрей Канчельскис сейчас. Стоп-кадр из видео Youtube-канала «Сычев подкаст и Денис Казанский»

После того, как Канчельскис повесил бутсы на гвоздь, он получил тренерскую лицензию. Он был первым тренером «Уфы» и помог клубу выйти в ФНЛ. Самой яркой страницей в тренерской карьере Канчельскиса пока является период в «Навбахоре», который он привел к бронзовым медалям чемпионата Узбекистана в 2018 году. Сейчас Канчельскис занимает должность генерального директора в казахстанском «Тоболе» и является одним из самых востребованных и цитируемых футбольных спикеров.