Прокуратура Испании запросила для Дани Алвеса 9 лет тюрьмы

Как сообщает Cadena SER, испанская прокуратура просит приговорить Дани Алвеса к девяти годам тюремного заключения.

По информации источника, сторона обвинения также требует от бразильского футболиста компенсацию в размере 150 тысяч евро для жертвы.

Дата слушаний пока не назначена. События, в которых обвиняется футболист, произошли 30 декабря 2022 года в ночном клубе Барселоны.

40-летний Дани Алвес находится под стражей в каталонской тюрьме уже более полугода без права выхода под залог на время расследования.