Прокуратура Испании запросила для Дани Алвеса 9 лет тюрьмы
Бывший футболист «Барселоны», «Ювентуса», «ПСЖ» и сборной Бразилии обвиняется в изнасиловании девушки в ночном клубе.
Бывший футболист «Барселоны», «Ювентуса», «ПСЖ» и сборной Бразилии обвиняется в изнасиловании девушки в ночном клубе.
Как сообщает Cadena SER, испанская прокуратура просит приговорить Дани Алвеса к девяти годам тюремного заключения.
По информации источника, сторона обвинения также требует от бразильского футболиста компенсацию в размере 150 тысяч евро для жертвы.
Дата слушаний пока не назначена. События, в которых обвиняется футболист, произошли 30 декабря 2022 года в ночном клубе Барселоны.
40-летний Дани Алвес находится под стражей в каталонской тюрьме уже более полугода без права выхода под залог на время расследования.
Дани Алвес является одним из самых титулованных футболистов в истории, в его активе 43 трофея. Алвес становился шестикратным чемпионом Испании, двукратным чемпионом Франции, чемпионом Италии, три раза побеждал в Лиге чемпионов, дважды — в Кубке УЕФА, трижды — в Суперкубке УЕФА.