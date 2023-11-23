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18:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Прокуратура Испании запросила для Дани Алвеса 9 лет тюрьмы

Бывший футболист «Барселоны», «Ювентуса», «ПСЖ» и сборной Бразилии обвиняется в изнасиловании девушки в ночном клубе.

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Источник: Reuters

Как сообщает Cadena SER, испанская прокуратура просит приговорить Дани Алвеса к девяти годам тюремного заключения.

По информации источника, сторона обвинения также требует от бразильского футболиста компенсацию в размере 150 тысяч евро для жертвы.

Дата слушаний пока не назначена. События, в которых обвиняется футболист, произошли 30 декабря 2022 года в ночном клубе Барселоны.

40-летний Дани Алвес находится под стражей в каталонской тюрьме уже более полугода без права выхода под залог на время расследования.

Дани Алвес является одним из самых титулованных футболистов в истории, в его активе 43 трофея. Алвес становился шестикратным чемпионом Испании, двукратным чемпионом Франции, чемпионом Италии, три раза побеждал в Лиге чемпионов, дважды — в Кубке УЕФА, трижды — в Суперкубке УЕФА.

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