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12:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Алвес рассказал, что пострадавшая сама сняла с него штаны

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес, находящийся в заключении по делу об изнасиловании, заявил в суде, что пострадавшая девушка сама была инициатором полового акта.

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Источник: Reuters

В своих показаниях, которые приводит Marca со ссылкой на программу Mediaset, Алвес сказал, что позвал несколько девушек за свой стол в ночном клубе. По его словам с одной из них сразу возникло взаимное влечение. После они отправились в туалет, где женщина сама сняла с него брюки. Спортсмен сказал, что в уборной дважды поинтересовался, нравится ли он ей, на что она ответила положительно. Впоследствии у них произошел половой акт. Как утверждает Алвес, она не просила прекратить какие-либо действия.

В начале января на Алвеса подала заявление в полицию девушка, имя которой не разглашается. Она обвинила его в насильственных действиях сексуального характера в одном из ночных клубов Барселоны. Футболист отрицал свою вину. Суд Барселоны 20 января определил Алвесу меру пресечения в виде заключения под стражу, отказав в освобождении под залог. Бразильцу грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

Алвес является самым титулованным футболистом в истории. В конце мая его рекорд повторил Лионель Месси. На счету бразильца 46 трофеев.

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