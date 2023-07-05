Алвес рассказал, что пострадавшая сама сняла с него штаны

В своих показаниях, которые приводит Marca со ссылкой на программу Mediaset, Алвес сказал, что позвал несколько девушек за свой стол в ночном клубе. По его словам с одной из них сразу возникло взаимное влечение. После они отправились в туалет, где женщина сама сняла с него брюки. Спортсмен сказал, что в уборной дважды поинтересовался, нравится ли он ей, на что она ответила положительно. Впоследствии у них произошел половой акт. Как утверждает Алвес, она не просила прекратить какие-либо действия.