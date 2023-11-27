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21:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Хави — об отношении руководства: Чувствую поддержку во всем

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, как в такой неудачный период для команды к нему относится руководство каталонского клуба.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Хави высказался об отношении руководства в преддверии матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту».

«Я чувствую всестороннюю поддержку со стороны всего клуба. Я не чувствую себя одиноким. Я каждый день разговариваю с президентом, есть максимальное доверие, и с Деку есть дружба и полное доверие, они уверены в нас. Я пользуюсь доверием президента, Деку и моих сотрудников, которые также являются друзьями, включая моего брата. Меня поддерживают игроки, поэтому я твердо верю, что все получится», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

В чемпионате Испании «Барселона» располагается на четвертой строчке, набрав 31 очко. Лидирующий «Реал» опережает сине-гранатовых на четыре очка.

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