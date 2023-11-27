Хави — об отношении руководства: Чувствую поддержку во всем
Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, как в такой неудачный период для команды к нему относится руководство каталонского клуба.
Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, как в такой неудачный период для команды к нему относится руководство каталонского клуба.
Хави высказался об отношении руководства в преддверии матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту».
«Я чувствую всестороннюю поддержку со стороны всего клуба. Я не чувствую себя одиноким. Я каждый день разговариваю с президентом, есть максимальное доверие, и с Деку есть дружба и полное доверие, они уверены в нас. Я пользуюсь доверием президента, Деку и моих сотрудников, которые также являются друзьями, включая моего брата. Меня поддерживают игроки, поэтому я твердо верю, что все получится», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.
В чемпионате Испании «Барселона» располагается на четвертой строчке, набрав 31 очко. Лидирующий «Реал» опережает сине-гранатовых на четыре очка.