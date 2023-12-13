Испанский журналист: Со стороны «Сельты» было бы логично пригласить Мостового

В мае стало известно, что Мостовой подал документы в академию РФС для обучения на тренера. Он завершил карьеру игрока в 2005 году. Футболист выступал за «Красную Пресню», «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес». Мостовой является двукратным чемпионом СССР в составе «Спартака», обладателем Кубка Португалии с «Бенфикой», победителем Кубка Интертото с «Сельтой».

«Рад, что Александр Мостовой пошел учиться на тренера. Он может выбрать клуб для стажировки в Испании, даже в Ла Лиге. Полагаю, со стороны “Сельты” был бы красивым и логичным шаг пригласить Мостового к себе на стажировку. В прошлом россиянин легенда клуба», — приводит слова Эспины Sport24.