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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
19:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Испанский журналист: Со стороны «Сельты» было бы логично пригласить Мостового

Испанский журналист издания AS Хосе Антонио Эспина назвал Мостового легендой «Сельты» и посчитал, что логично со стороны клуба пригласить его на стажировку.

СельтаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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В мае стало известно, что Мостовой подал документы в академию РФС для обучения на тренера. Он завершил карьеру игрока в 2005 году. Футболист выступал за «Красную Пресню», «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес». Мостовой является двукратным чемпионом СССР в составе «Спартака», обладателем Кубка Португалии с «Бенфикой», победителем Кубка Интертото с «Сельтой».

«Рад, что Александр Мостовой пошел учиться на тренера. Он может выбрать клуб для стажировки в Испании, даже в Ла Лиге. Полагаю, со стороны “Сельты” был бы красивым и логичным шаг пригласить Мостового к себе на стажировку. В прошлом россиянин легенда клуба», — приводит слова Эспины Sport24.

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