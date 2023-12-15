Клаттенбург поддержал назначение женщины-арбитра на матч АПЛ

«Новость давно назрела. Зная Ребекку Уэлч почти десять лет, могу сказать, что такое не могло случиться с более достойным рефери. Ее назначение не символический жест. Уэлч заслужила. Как и все, кто работал в самой элитной лиге мира, она прошла путь с самого низа, приложив немало усилий. Работала на матчах, за которыми наблюдали только мужчина и его собака — и даже джек-рассел-терьер лаял ей оскорбления.



Матчи в Национальной лиге, Лиге 2 и Лиге 1. Игры в Чемпионшипе, где вас быстро разоблачат, если вы не обладаете должными качествами. Она прошла через все это и показала, насколько уверенно она чувствует себя даже когда судит матч с участием 22 мужчин. Когда речь идет о принятии решений в матче, от таких незначительных, как ауты, до таких важных, как пенальти на последней минуте, не должно иметь значения, мужчина вы или женщина», — написал Клаттенбург в своей авторской колонке.