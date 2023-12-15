Клаттенбург поддержал назначение женщины-арбитра на матч АПЛ
Бывший арбитр ФИФА Марк Клаттенбург прокомментировал первое в истории назначение женщины-арбитра на матч АПЛ. Об этом сообщает Daily Mail.
Бывший арбитр ФИФА Марк Клаттенбург прокомментировал первое в истории назначение женщины-арбитра на матч АПЛ. Об этом сообщает Daily Mail.
40-летняя Ребекка Уэлч получила назначение на матч 18-го тура АПЛ «Фулхэм» — «Бернли», который пройдет 23 декабря. Она станет первой женщиной, которая обслужит матч АПЛ в качестве главного арбитра.
«Новость давно назрела. Зная Ребекку Уэлч почти десять лет, могу сказать, что такое не могло случиться с более достойным рефери. Ее назначение не символический жест. Уэлч заслужила. Как и все, кто работал в самой элитной лиге мира, она прошла путь с самого низа, приложив немало усилий. Работала на матчах, за которыми наблюдали только мужчина и его собака — и даже джек-рассел-терьер лаял ей оскорбления.
Матчи в Национальной лиге, Лиге 2 и Лиге 1. Игры в Чемпионшипе, где вас быстро разоблачат, если вы не обладаете должными качествами. Она прошла через все это и показала, насколько уверенно она чувствует себя даже когда судит матч с участием 22 мужчин. Когда речь идет о принятии решений в матче, от таких незначительных, как ауты, до таких важных, как пенальти на последней минуте, не должно иметь значения, мужчина вы или женщина», — написал Клаттенбург в своей авторской колонке.
Уэлч дебютировала в качестве судьи в 2010 году. В 2021 году она стала первой женщиной, отсудившей матч в английском профессиональном футболе. В этом сезоне она отсудила четыре матча Чемпионшипа, две игры в Лиге 1 и одну игру в Лиге 2. В ноябре она была назначена на матч «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед» (0:1) в качестве резервного арбитра.