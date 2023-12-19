«Интер Майами» проведет матч с первой командой Месси

Воспитанником «Ньюэллс Олд Бойз» является аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси. Он провел в команде шесть лет с 1994 года по 2000 год, после этого в 13-летнем возрасте Месси перешел в «Барселону».