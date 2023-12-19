«Интер Майами» проведет матч с первой командой Месси
«Интер Майами» сыграет в товарищеском матче против аргентинского «Ньюэллс Олд Бойз», сообщается на сайте клуба MLS.
«Интер Майами» сыграет в товарищеском матче против аргентинского «Ньюэллс Олд Бойз», сообщается на сайте клуба MLS.
Встреча пройдет 15 февраля на домашнем стадионе клуба «Интер Майами» в рамках предсезонного сбора североамериканской команды.
Воспитанником «Ньюэллс Олд Бойз» является аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси. Он провел в команде шесть лет с 1994 года по 2000 год, после этого в 13-летнем возрасте Месси перешел в «Барселону».
Месси стал игроком «Интер Майами» летом, контракт футболиста действует до 31 декабря 2025 года. 36-летний нападающий претендует на звание лучшего игрока года по версии ФИФА.