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11:02 (мск), источник: Sportmail.ru

«Интер Майами» проведет матч с первой командой Месси

«Интер Майами» сыграет в товарищеском матче против аргентинского «Ньюэллс Олд Бойз», сообщается на сайте клуба MLS.

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Источник: Reuters

Встреча пройдет 15 февраля на домашнем стадионе клуба «Интер Майами» в рамках предсезонного сбора североамериканской команды.

Воспитанником «Ньюэллс Олд Бойз» является аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси. Он провел в команде шесть лет с 1994 года по 2000 год, после этого в 13-летнем возрасте Месси перешел в «Барселону».

Месси стал игроком «Интер Майами» летом, контракт футболиста действует до 31 декабря 2025 года. 36-летний нападающий претендует на звание лучшего игрока года по версии ФИФА.

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