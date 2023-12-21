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10:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси в четвертый раз признан спортсменом года в Аргентине

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси получил награду «Золотая Олимпия», которую вручают лучшему спортсмену года в Аргентине. Об этом сообщает TyC Sports.

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Источник: Reuters

Премия присуждается Обществом спортивных журналистов Буэнос-Айреса. Месси получает данную награду в четвертый раз в карьере — ранее его признавали лучшим спортсменом в стране в 2011, 2021 и 2023 году. Также Месси получил приз лучшему футболисту года, которым он награждается уже в 16-й раз.

В этом году Месси в составе «Пари Сен-Жермен» выиграл Лигу 1 и Суперкубок Франции, а также в составе «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг. Кроме того, в октябре 36-летний аргентинец стал восьмикратным обладателем «Золотого мяча».

Лучшей спортсменкой Аргентины стала бегунья Белен Касетта. 29-летняя спортсменка спустя шесть месяцев после родов сумела выиграть золото Панамериканских игр, победив в забеге на 3000 метров с препятствиями с рекордом Южной Америки.

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