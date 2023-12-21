Месси в четвертый раз признан спортсменом года в Аргентине

Премия присуждается Обществом спортивных журналистов Буэнос-Айреса. Месси получает данную награду в четвертый раз в карьере — ранее его признавали лучшим спортсменом в стране в 2011, 2021 и 2023 году. Также Месси получил приз лучшему футболисту года, которым он награждается уже в 16-й раз.

В этом году Месси в составе «Пари Сен-Жермен» выиграл Лигу 1 и Суперкубок Франции, а также в составе «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг. Кроме того, в октябре 36-летний аргентинец стал восьмикратным обладателем «Золотого мяча».