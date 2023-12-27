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11:55 (мск), источник: Sportmail.ru

«Шеффилд Юнайтед» установил рекорд АПЛ по автоголам

«Шеффилд Юнайтед» стал первой клубом в истории АПЛ, пропустившим два автогола после 75-й минуты встречи, сообщает OptaJoe.

Шеффилд Юнайтед
Лутон ТаунЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Матч 19-го тура чемпионата Англии между командами «Шеффилд Юнайтед» и «Лутон Таун» завершился со счетом 2:3. Примечательно, что «Лутон» поразил ворота соперника лишь однажды. Остальные два мяча были забиты игроками «Шеффилда». На 77-й минуте матча защитник Джек Робинсон срезал мяч в свои ворота и сделал счет 2:2. А через четыре минуты его партнер по команде Анис Слимане сделал тоже самое, установив окончательный счет 3:2 в пользу «Лутона».

Таким образом «Шеффилд Юнайтед» стал первым клубом в истории АПЛ, пропустившим два автогола после 75-й минуты матча. Они были забиты с разницей в четыре минуты и 34 секунды.

«Шеффилд Юнайтед» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав девять очков.

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Шеффилд Юнайтед
2:3
Первый тайм: 0:1
Лутон Таун
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