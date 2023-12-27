«Шеффилд Юнайтед» установил рекорд АПЛ по автоголам

Матч 19-го тура чемпионата Англии между командами «Шеффилд Юнайтед» и «Лутон Таун» завершился со счетом 2:3. Примечательно, что «Лутон» поразил ворота соперника лишь однажды. Остальные два мяча были забиты игроками «Шеффилда». На 77-й минуте матча защитник Джек Робинсон срезал мяч в свои ворота и сделал счет 2:2. А через четыре минуты его партнер по команде Анис Слимане сделал тоже самое, установив окончательный счет 3:2 в пользу «Лутона».