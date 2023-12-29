Дом Грилиша ограбили, когда в нем находилась семья футболиста
Дом полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Англии Джека Грилиша ограбили во время выездного матча команды против «Эвертона» (3:1). Об этом сообщает The Sun.
Дом полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Англии Джека Грилиша ограбили во время выездного матча команды против «Эвертона» (3:1). Об этом сообщает The Sun.
По информации источника, около десяти родственников футболистов собрались в его доме, чтобы посмотреть игру «горожан». Среди них были родители Грилиша, его бабушка, две сестры, брат и невеста. Во время просмотра они услышали шум наверху и лай собак, нажали тревожную кнопку и поспешили укрыться в одной из комнат.
Отмечается, что Грилиш переехал в этот дом незадолго до Рождества. Дом представляет собой особняк с семью спальнями, вертолетной площадкой, озером для катания на лодках и рыбалки. Несмотря на усиленную охрану и ограждение по периметру, злоумышленникам удалось проникнуть внутрь и вынести из особняка часы и драгоценности на общую сумму один миллион фунтов стерлингов.
Полиция незамедлительно прибыла на место происшествия. К обыску территории поместья был привлечен вертолет, однако следов подозреваемых обнаружить не удалось. Полиция продолжает расследования произошедшего.
Грилиш перешел в «Манчестер Сити» летом 2021 года из «Астон Виллы» за 117,5 млн евро. В этом сезоне 28-летний футболист провел 21 матч, забил три мяча и сделал две результативные передачи.