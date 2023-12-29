Дом Грилиша ограбили, когда в нем находилась семья футболиста

По информации источника, около десяти родственников футболистов собрались в его доме, чтобы посмотреть игру «горожан». Среди них были родители Грилиша, его бабушка, две сестры, брат и невеста. Во время просмотра они услышали шум наверху и лай собак, нажали тревожную кнопку и поспешили укрыться в одной из комнат.

Отмечается, что Грилиш переехал в этот дом незадолго до Рождества. Дом представляет собой особняк с семью спальнями, вертолетной площадкой, озером для катания на лодках и рыбалки. Несмотря на усиленную охрану и ограждение по периметру, злоумышленникам удалось проникнуть внутрь и вынести из особняка часы и драгоценности на общую сумму один миллион фунтов стерлингов.

Полиция незамедлительно прибыла на место происшествия. К обыску территории поместья был привлечен вертолет, однако следов подозреваемых обнаружить не удалось. Полиция продолжает расследования произошедшего.