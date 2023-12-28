«Манчестер Сити» добыл волевую победу в матче с «Эвертоном»

«Думаю, первый тайм получился действительно хорошим. Во втором тайме пришлось атаковать быстрее, используя вингеров и забегания, и у нас это здорово получалось. Футболисты снова показали, насколько они особенные.



Мы знаем, что после всего одной победы за шесть матчей люди задавали вопросы, и это нормально, потому что результаты — это главное. Но мы близки к вершине таблицы, как и “Арсенал”, “Тоттенхэм”, “Ливерпуль”, “Астон Вилла”. Мы хотим быть наверху», — сказал после матча главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.