«Манчестер Сити» добыл волевую победу в матче с «Эвертоном»
«Манчестер Сити» на выезде одержал волевую победу над «Эвертоном» (3:1) в матче 19-го тура АПЛ.
«Манчестер Сити» на выезде одержал волевую победу над «Эвертоном» (3:1) в матче 19-го тура АПЛ.
Действующие чемпионы Англии проигрывали к перерыву 0:1 после забитого мяча Джека Харрисона на 29-й минуте.
Во втором тайме «горожанам» удалось перевернуть ход встречи, отправив в ворота хозяев поля три гола. На 53-й минуте дальним ударом отличился Фил Фоден. На 64-й минуте Хулиан Альварес реализовал пенальти, назначенный за игру рукой в штрафной площади. Итоговый счет встречи на 86-й минуте установил Бернарду Силва, воспользовавшийся ошибкой вратаря «Эвертона» Джордана Пикфорда.
«Думаю, первый тайм получился действительно хорошим. Во втором тайме пришлось атаковать быстрее, используя вингеров и забегания, и у нас это здорово получалось. Футболисты снова показали, насколько они особенные.
Мы знаем, что после всего одной победы за шесть матчей люди задавали вопросы, и это нормально, потому что результаты — это главное. Но мы близки к вершине таблицы, как и “Арсенал”, “Тоттенхэм”, “Ливерпуль”, “Астон Вилла”. Мы хотим быть наверху», — сказал после матча главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.
В конце первого тайма травму получил защитник «Сити» Джон Стоунз, вместо него на поле вышел Йошко Гвардиол. Главный тренер «горожан» рассказал, что у 29-летнего англичанина проблемы с голеностопом. О сроках восстановления игрока станет известно позднее.
«Манчестер Сити» поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ, опередив «Тоттенхэм». Действующие чемпионы Англии отстают от лидирующего «Ливерпуля» на пять очков, имея при этом одну игру в запасе. Последний для себя матч перед Новым годом «Манчестер Сити» проведет дома с «Шеффилд Юнайтед» в субботу, 30 декабря.