«Ман Юнайтед» вырвал победу у «Астон Виллы», уступая в счете 0:2

После первого тайма «Астон Вилла» вела в счете 2:0, причем оба мяча бирмингемцы забили со стандартных положений. На 21-й минуте Джон Макгинн забил прямым ударом со штрафного: полузащитник делал подачу от боковой линии в штрафную площадь, но мяч залетел в ворота, не коснувшись никого из игроков обеих команд.

Через пять минут «Астон Вилла» удвоила преимущество после подачи углового: защитник Клеман Лангле головой скинул мяч полузащитнику Леандро Дендонкеру, который отправил мяч в ворота «Юнайтед» пяткой.

В начале второго тайма отличился нападающий манкунианцев Алехандро Гарначо, но его мяч не был засчитан из-за офсайда. Это не помешало 19-летнему аргентинцу впоследствии отметиться дублем: на 59-й минуте он завершил быструю контратаку «Юнайтед», а на 71-й минуте удачно воспользовался рикошетом от Лангле.

Победный мяч на 82-й минуте забил Расмус Хойлунд, который подстроился под отскок от Макгинна и забил свой первый мяч в АПЛ. Для этого 20-летнему датчанину потребовалось 15 матчей.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=c997674d755047de&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240096" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я сказал перед игрой, что мы играли на равных с “Арсеналом”, играли на равных с “Ливерпулем”, поэтому, если мы будем выкладываться на полную, мы сможем победить кого угодно. Поверьте, даже когда вы проигрываете 0:2, это не имеет значения. Нужно продолжать в том же духе, проявлять характер, и сегодня ребята показали, что у нас действительно есть характер для этого. Я думаю, это было очень хорошее командное выступление», — подвел итоги матча главный тренер «Ман Юнайтед» Эрик тен Хаг.

Стоит отметить, что футболисты «Манчестер Юнайтед» до этой игры не могли забить на протяжении четырех матчей. Безголевая серия продлилась 440 минут, пока ее не прервал точный удар Гарначо. Он стал самым молодым игроком, которому удалось оформить дубль в английской Премьер-лиге 26 декабря, в «боксинг дэй». Аргентинец превзошел достижение нападающего «Ливерпуля» Майкла Оуэна, который в 1999 году забил два мяча в ворота в «Ньюкасла» (2:2) в возрасте 20 лет и 12 дней. Гарначо сделал дубль в возрасте 19 лет и 178 дней.

«Боксинг дэй» в Великобритании — следующий день после Рождества, в который всегда проходят матчи футбольного чемпионата. Эта традиция существует в британском футболе c конца XIX века.

«Манчестер Юнайтед» поднялся на шестое место в турнирной таблице, сократив отставание от лидирующего «Ливерпуля» до 11 очков. Следующий матч подопечные тен Хага проведут в субботу, 30 декабря, на выезде против «Ноттингем Форест».