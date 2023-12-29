Мбаппе: мой благотворительный фонд важнее победы на ЧМ
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, что благотворительный фонд для него важнее победы на чемпионате мира 2018 года. Об этом сообщает журналист Адриен Греньер.
В 2020 году Мбаппе создал благотворительный фонд Inspired by KM, который помогает детям от 9 до 16 лет из неблагополучных семей.
«Это моя самая большая гордость. Фонд соединяет футбол и жизнь, поэтому так много для меня значит. Больше, чем победа на чемпионате мира, потому что это приносит большее удовольствие. Фонд меняет гораздо больше вещей, чем победа на чемпионате мира. Чемпионат мира не так сильно поменял мою жизнь, а фонд сделал это», — сказал Мбаппе в эфире телеканала France 3.
В 2018 году Мбаппе вместе с национальной командой Франции выиграл чемпионат мира по футболу, который находился в России. Спустя четыре года французы были близки ко второму титулу подряд, но в финале уступили сборной Аргентины (3:3, пен. 2:4). В том матче Мбаппе оформил хет-трик.