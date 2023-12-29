Мбаппе: мой благотворительный фонд важнее победы на ЧМ

«Это моя самая большая гордость. Фонд соединяет футбол и жизнь, поэтому так много для меня значит. Больше, чем победа на чемпионате мира, потому что это приносит большее удовольствие. Фонд меняет гораздо больше вещей, чем победа на чемпионате мира. Чемпионат мира не так сильно поменял мою жизнь, а фонд сделал это», — сказал Мбаппе в эфире телеканала France 3.