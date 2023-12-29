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14:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Карло Анчелотти продлил контракт с «Реалом»

64-летний итальянский специалист продолжит работать в Мадриде до 2026 года.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Карло Анчелотти продлил контракт с мадридским «Реалом» до 30 июня 2026 года. Об этом «Королевский клуб» сообщил на своем официальном сайте. Предыдущее соглашение было рассчитано до июня 2024 года.

После 18 туров Ла Лиги «Реал» с 48 очками возглавляет турнирную таблицу, опережая «Жирону» по дополнительным показателям.

Итальянец работает с королевским клубом с июля 2021 года. Это второй период работы в клубе — с 2013 по 2015 итальянец также возглавлял «Реал».

За время работы со «сливочными» Анчелотти дважды приводил «Реал» к победе в Лиге чемпионов, Клубном чемпионате мира, Суперкубке УЕФА и Кубке Испании, по одному разу — в чемпионате и Суперкубке Испании.

Ранее появлялась информация, что по истечении контракта с мадридским клубом летом 2024 года Анчелотти возглавит сборную Бразилии.

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