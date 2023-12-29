Карло Анчелотти продлил контракт с «Реалом»

Карло Анчелотти продлил контракт с мадридским «Реалом» до 30 июня 2026 года. Об этом «Королевский клуб» сообщил на своем официальном сайте. Предыдущее соглашение было рассчитано до июня 2024 года.

После 18 туров Ла Лиги «Реал» с 48 очками возглавляет турнирную таблицу, опережая «Жирону» по дополнительным показателям.

Итальянец работает с королевским клубом с июля 2021 года. Это второй период работы в клубе — с 2013 по 2015 итальянец также возглавлял «Реал».

За время работы со «сливочными» Анчелотти дважды приводил «Реал» к победе в Лиге чемпионов, Клубном чемпионате мира, Суперкубке УЕФА и Кубке Испании, по одному разу — в чемпионате и Суперкубке Испании.