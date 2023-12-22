Анчелотти: Решение о Суперлиге хорошо тем, что монополии не будет

Вчера, 21 декабря, Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги. В поддержку турнира высказались представители «Реала» и «Барселоны». Уже представлен предварительный формат проведения турнира. Многие из европейских топ-клубов отказались от участия в Суперлиге, поддержав УЕФА после решения суда.

«Это было важное решение для всех клубов. Хорошо, что не будет монополии. Международный календарь можно будет улучшить, и это может быть положительным для всех.



Что я думаю о формате Суперлиги? Нужно еще посмотреть на него, но это решение, как я уже сказал, пойдет футболу на пользу», — приводит слова Анчелотти The Athletic.

Интересно, что в 2021 году, являясь тренером английского «Эвертона» Анчелотти высказался категорически против проекта Суперлиги: «Клубы, поддержавшие Суперлигу, ошиблись, потому что не приняли во внимание мнения игроков, тренеров и болельщиков. Это неприемлемо».

В свою очередь, президент УЕФА Александер Чеферин отреагировал на решение суда о Суперлиге.