Онана сыграет два матча за сутки — за «Ман Юнайтед» и за сборную

По информации источника, игроку удалось убедить руководство Камерунской федерации футбола отпустить его в расположение «Манчестер Юнайтед» за сутки до старта Кубка Африки, чтобы он смог помочь своей команде в матче 21-го тура АПЛ против «Тоттенхэма».

Планируется, что 14 января Онана сыграет за «Манчестер Юнайтед», а на следующий день выйдет на матч Кубка Африки против сборной Гвинеи. У вратаря будет меньше 24 часов на то, чтобы добраться из Великобритании до Кот-д'Ивуара и успеть подготовиться к матчу национальной команды. Расстояние между странами составляет более пяти тысяч километров.

Онана перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2023 года из «Интера» за 50,2 млн евро. 27-летний камерунец провел за английский клуб 28 матчей, в которых пропустил 45 мячей.