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12:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Онана сыграет два матча за сутки — за «Ман Юнайтед» и за сборную

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана проведет два матча в течение одних суток. Об этом сообщает The Athletic.

Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Камерун
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Источник: Reuters

По информации источника, игроку удалось убедить руководство Камерунской федерации футбола отпустить его в расположение «Манчестер Юнайтед» за сутки до старта Кубка Африки, чтобы он смог помочь своей команде в матче 21-го тура АПЛ против «Тоттенхэма».

Планируется, что 14 января Онана сыграет за «Манчестер Юнайтед», а на следующий день выйдет на матч Кубка Африки против сборной Гвинеи. У вратаря будет меньше 24 часов на то, чтобы добраться из Великобритании до Кот-д'Ивуара и успеть подготовиться к матчу национальной команды. Расстояние между странами составляет более пяти тысяч километров.

Онана перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2023 года из «Интера» за 50,2 млн евро. 27-летний камерунец провел за английский клуб 28 матчей, в которых пропустил 45 мячей.

Кубок Африки пройдет с 13 января по 11 февраля в Кот-д'Ивуаре. Камерун сыграет в одной группе с Гвинеей, Гамбией и действующим победителем турнира — сборной Сенегала. На последнем турнире в 2022 году Камерун завоевал бронзовые медали.

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