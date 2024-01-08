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19:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Легендарный футболист Франц Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет

Немца называют в числе лучших футболистов за всю историю футбола.

Германия
Бавария
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Источник: AP 2023

В возрасте 78 лет ушел из жизни легендарный немецкий футболист Франц Беккенбауэр.

Беккенбауэр дважды становился обладателем «Золотого мяча» (1972, 1976). В составе сборной Германии футболист становился чемпионом мира 1974 года и чемпионом Европы 1972 года. В качестве главного тренера приводил сборную Германии к победе на чемпионате мира 1990 года.

Большую часть карьеры игрок, известный как «Кайзер», провел в «Баварии», вместе с которой трижды побеждал в Кубке чемпионов. Также Беккенауэр играл за «Гамбург» и «Нью-Йорк Космос».

Ранее, в январе 2024 года, умер еще один человек, становившийся чемпионом мира по футболу и как игрок, и как тренер — бразилец Марио Загалло.

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 Легендарный футболист Франц Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет
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