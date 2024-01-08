Легендарный футболист Франц Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет

В возрасте 78 лет ушел из жизни легендарный немецкий футболист Франц Беккенбауэр.

Беккенбауэр дважды становился обладателем «Золотого мяча» (1972, 1976). В составе сборной Германии футболист становился чемпионом мира 1974 года и чемпионом Европы 1972 года. В качестве главного тренера приводил сборную Германии к победе на чемпионате мира 1990 года.

Большую часть карьеры игрок, известный как «Кайзер», провел в «Баварии», вместе с которой трижды побеждал в Кубке чемпионов. Также Беккенауэр играл за «Гамбург» и «Нью-Йорк Космос».