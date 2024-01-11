СМИ: Жена выгнала из дома футболиста «Манчестер Сити»
Пять месяцев назад защитник сборной Англии Кайл Уокер был выгнан супругой из дома.
Пять месяцев назад защитник сборной Англии Кайл Уокер был выгнан супругой из дома.
Как сообщает Daily Mail, в последние несколько месяцев у пары произошло несколько публичных ссор, после чего Энни Килнер, жена защитника «Манчестер Сити», перестала впускать его на территорию семейного поместья стоимостью более 3 миллионов долларов. Главной причиной разногласий между супругами стали встречи Уокера с Лорин Гудман, с которой футболист ранее состоял в отношениях.
Как сообщают соседи супругов, футболиста периодически замечали дома. Предполагается, что на данный момент он живет в квартире в центре Манчестера и навещает детей по договоренности. У Кайла и Энни трое детей — Райан, Роман и Рейн.
33-летний Уокер играет за «Манчестер Сити» с 2017 года и стал с клубом победителем Лиги чемпионов и пятикратным чемпионом Англии. В составе сборной Англии он дошел до финала последнего чемпионата Европы. В активе защитника 81 матч и 1 гол за национальную команду.