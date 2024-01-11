СМИ: Жена выгнала из дома футболиста «Манчестер Сити»

Как сообщает Daily Mail, в последние несколько месяцев у пары произошло несколько публичных ссор, после чего Энни Килнер, жена защитника «Манчестер Сити», перестала впускать его на территорию семейного поместья стоимостью более 3 миллионов долларов. Главной причиной разногласий между супругами стали встречи Уокера с Лорин Гудман, с которой футболист ранее состоял в отношениях.

Как сообщают соседи супругов, футболиста периодически замечали дома. Предполагается, что на данный момент он живет в квартире в центре Манчестера и навещает детей по договоренности. У Кайла и Энни трое детей — Райан, Роман и Рейн.