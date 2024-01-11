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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
18:41 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: Жена выгнала из дома футболиста «Манчестер Сити»

Пять месяцев назад защитник сборной Англии Кайл Уокер был выгнан супругой из дома.

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Источник: Reuters

Как сообщает Daily Mail, в последние несколько месяцев у пары произошло несколько публичных ссор, после чего Энни Килнер, жена защитника «Манчестер Сити», перестала впускать его на территорию семейного поместья стоимостью более 3 миллионов долларов. Главной причиной разногласий между супругами стали встречи Уокера с Лорин Гудман, с которой футболист ранее состоял в отношениях.

Как сообщают соседи супругов, футболиста периодически замечали дома. Предполагается, что на данный момент он живет в квартире в центре Манчестера и навещает детей по договоренности. У Кайла и Энни трое детей — Райан, Роман и Рейн.

33-летний Уокер играет за «Манчестер Сити» с 2017 года и стал с клубом победителем Лиги чемпионов и пятикратным чемпионом Англии. В составе сборной Англии он дошел до финала последнего чемпионата Европы. В активе защитника 81 матч и 1 гол за национальную команду.

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