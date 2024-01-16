Капелло — об отставке Моуринью: Со мной такое случилось в России

"Они проявляют неуважение, потому что мы видели, как Мальдини был уволен телефонным звонком, а теперь они сделали то же самое с Моуринью, который был в Тригории, и ему сказали, что он больше не главный. Я чувствую, что с Моуринью обращались как с человеком, который никогда не тренировал команду, что очень неуважительно для тренера, который многое дал мировому футболу, а не только европейскому. Это неправильное отношение, и я его не принимаю.