Карим Бензема хочет временно уйти из «Аль-Иттихада»

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема сообщил руководству саудовского клуба о том, что ему необходимо временно покинуть команду.

Ранее СМИ сообщали, что 36-летний француз недоволен тем, как проходит его карьера в Саудовской Аравии, несмотря на 12 голов в 20 матчах во всех турнирах. Отмечалось, что клуб не намерен продавать игрока или отдавать его в аренду. По информации СМИ, в услугах форварда заинтересованы клубы АПЛ, в числе которых лондонские «Арсенал» и «Челси». Также поступала информация о том, что борющийся за выживание французский «Лион» желает вернуть в клуб своего воспитанника.

По данным источника, Бензема, имеющий контракт до 2026 года, отклонил предложение «Аль-Иттихада» отдать его в аренду другому саудовскому клубу, а также заявил, что не может проявить себя в команде из-за оказываемого на него давления.