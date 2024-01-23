Текущие события
Футбол. Зарубежный
21.01
Бетис
Барселона
24
Футбол. Зарубежный
21.01
Лечче
Ювентус
03
Футбол. Зарубежный
21.01
Жирона
Севилья
51
Футбол. Зарубежный
22.01
Брайтон
Вулверхэмптон
00
Футбол. Зарубежный
22.01
Гранада
Атлетико
01
Футбол. Зарубежный
24.01
Бавария
Унион Б
Все события
Фоторепортажи
18«Реал» сокрушил «Барселону»
16Лучшие фото Алины Загитовой
18:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Карим Бензема хочет временно уйти из «Аль-Иттихада»

Бензема была предложена возможность перейти в аренду в другую саудовскую команду, но он ответил отказом.

Наверх
Источник: Reuters

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема сообщил руководству саудовского клуба о том, что ему необходимо временно покинуть команду.

Ранее СМИ сообщали, что 36-летний француз недоволен тем, как проходит его карьера в Саудовской Аравии, несмотря на 12 голов в 20 матчах во всех турнирах. Отмечалось, что клуб не намерен продавать игрока или отдавать его в аренду. По информации СМИ, в услугах форварда заинтересованы клубы АПЛ, в числе которых лондонские «Арсенал» и «Челси». Также поступала информация о том, что борющийся за выживание французский «Лион» желает вернуть в клуб своего воспитанника.

По данным источника, Бензема, имеющий контракт до 2026 года, отклонил предложение «Аль-Иттихада» отдать его в аренду другому саудовскому клубу, а также заявил, что не может проявить себя в команде из-за оказываемого на него давления.

Бензема перешел в «Аль-Иттихад» летом 2023 года. Он является серебряным призером чемпионата мира в составе сборной Франции, а также обладателем «Золотого мяча» 2022 года. В составе мадридского «Реала» Бензема стал четырехкратным чемпионом Испании и пятикратным победителем Лиги чемпионов.

 «Это мировой позор». К судейскому скандалу «Реала» подключилась...
«Реал» объявил о продлении контракта с защитником Милитао
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь