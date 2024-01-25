Иньяки Уильямс сыграл дважды за двое суток на разных континентах

24 января «Барселона» в дополнительное время уступила «Атлетику» и Бильбао со счетом 2:4 в четвертьфинале Кубка Испании. Победный мяч на 107-й минуте забил Иньяки Уильямс.

Его брат Нико Уильямс на 121-й минуте установил окончательный счет.

22 января Иньяки вышел на замену в матче сборной Ганы против Мозамбика. Команде Уильямса не удалось обыграть соперника (2:2), и сборная Ганы, один из фаворитов турнира, досрочно покинула Кубок Африки.

Между Абиджаном и Бильбао — больше шести тысяч километров, что не помешало Иньяки удачно сыграть в матче Кубка Испании 24 января.