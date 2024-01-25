Иньяки Уильямс сыграл дважды за двое суток на разных континентах
Вернувшись из Кот-д’Ивуара, где сборная Ганы не смогла выйти из группы, игрок «Атлетика» забил победный матч «Барселоне» в Кубке Испании.
Вернувшись из Кот-д’Ивуара, где сборная Ганы не смогла выйти из группы, игрок «Атлетика» забил победный матч «Барселоне» в Кубке Испании.
24 января «Барселона» в дополнительное время уступила «Атлетику» и Бильбао со счетом 2:4 в четвертьфинале Кубка Испании. Победный мяч на 107-й минуте забил Иньяки Уильямс.
Его брат Нико Уильямс на 121-й минуте установил окончательный счет.
22 января Иньяки вышел на замену в матче сборной Ганы против Мозамбика. Команде Уильямса не удалось обыграть соперника (2:2), и сборная Ганы, один из фаворитов турнира, досрочно покинула Кубок Африки.
Между Абиджаном и Бильбао — больше шести тысяч километров, что не помешало Иньяки удачно сыграть в матче Кубка Испании 24 января.
29-летний Иньяки Уильямс родился в Бильбао и в 2016 году сыграл один матч за сборную Испании. С 2022 года Иньяки играет за сборную Ганы. Его брат Нико Уильямс — игрок сборной Испании.