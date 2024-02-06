Бензема вернулся к тренировкам в составе «Аль-Иттихад»

Источник: Соцсети

Клуб опубликовал в своих соцсетях фотографии с тренировки, на одной из которых был запечатлен Бензема.

Последний матч за «Аль-Иттихад» Бензема провел 26 декабря, после чего 36-летний футболист по неизвестным причинам покинул Саудовскую Аравию. Позднее нападающий был отстранен от сборов с «Аль-Иттихадом». В СМИ сообщали, что обладатель «Золотого Мяча» пытался найти вариант с продолжением карьеры в другом клубе.

Карим Бензема перешел «Аль-Иттихад» летом 2023 года, подписав с саудовским клубом контракт сроком на три сезона. В новом клубе нападающий провел 20 матчей, в которых забил 12 мячей и сделал пять результативных передач.