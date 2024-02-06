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08:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Бензема вернулся к тренировкам в составе «Аль-Иттихад»

Французский нападающий Карим Бензема вернулся к тренировкам в составе саудовского клуба «Аль-Иттихад».

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Источник: Соцсети

Клуб опубликовал в своих соцсетях фотографии с тренировки, на одной из которых был запечатлен Бензема.

Последний матч за «Аль-Иттихад» Бензема провел 26 декабря, после чего 36-летний футболист по неизвестным причинам покинул Саудовскую Аравию. Позднее нападающий был отстранен от сборов с «Аль-Иттихадом». В СМИ сообщали, что обладатель «Золотого Мяча» пытался найти вариант с продолжением карьеры в другом клубе.

Карим Бензема перешел «Аль-Иттихад» летом 2023 года, подписав с саудовским клубом контракт сроком на три сезона. В новом клубе нападающий провел 20 матчей, в которых забил 12 мячей и сделал пять результативных передач.

«Аль-Иттихад» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, отставая от лидирующего «Аль-Хиляля» на 25 очков. Клуб из Джидды является действующим чемпионом страны.

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