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09:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Бензема опроверг слухи о возможном уходе из «Аль-Иттихада»

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема прокомментировал слухи о том, что он хочет временно покинуть саудовский клуб.

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Источник: AP 2023

«Это полная ложь! Французские СМИ уже не знают, что придумывать. Чем больше, тем лучше», — приводит слова Бензема спортивное издание L'Equipe.

Ранее сообщалось, что Бензема уведомил руководство саудовского клуба о том, что ему необходимо временно покинуть команду. В СМИ появлялась информация, что 36-летний француз недоволен тем, как проходит его карьера в Саудовской Аравии, несмотря на 12 голов в 20 матчах во всех турнирах.

Карим Бензема перешел в «Аль-Иттихад» летом 2023 года. Он является серебряным призером чемпионата мира в составе сборной Франции, а также обладателем «Золотого мяча» 2022 года. С 2009-го по 2023 год Бензема выступал за мадридский «Реал». С командой он стал четырехкратным чемпионом Испании и пятикратным победителем Лиги чемпионов.

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