Бензема опроверг слухи о возможном уходе из «Аль-Иттихада»

«Это полная ложь! Французские СМИ уже не знают, что придумывать. Чем больше, тем лучше», — приводит слова Бензема спортивное издание L'Equipe.

Ранее сообщалось, что Бензема уведомил руководство саудовского клуба о том, что ему необходимо временно покинуть команду. В СМИ появлялась информация, что 36-летний француз недоволен тем, как проходит его карьера в Саудовской Аравии, несмотря на 12 голов в 20 матчах во всех турнирах.