Хет-трик Фодена принес «Ман Сити» победу над «Брентфордом»
«Манчестер Сити» на выезде одержал волевую победу над «Брентфордом» (3:1) в заключительном матче 23-го тура АПЛ.
Брентфорд
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«Манчестер Сити» на выезде одержал волевую победу над «Брентфордом» (3:1) в заключительном матче 23-го тура АПЛ.
В составе «горожан» хет-триком отметился полузащитник Фил Фоден (45+3', 53, 71). У хозяев единственный результативный удар на счету французского нападающего Нила Мопе (21').
Вратарь «Брентфорда» Марк Флеккен провел великолепный первый тайм, отразив девять из десяти ударов по своим воротам. Кроме того, 30-летний нидерландский вратарь отметился голевой передачей, удачно выбив мяч на половину поля соперника.
«У нас было много моментов. Их вратарь сыграл потрясающе. Но Фоден всегда нацелен на гол. Он провел уже 250 матчей и в этом сезоне начал влиять на игру своими голами. Он великолепен. У него очень хорошая статистика.
Я никогда не думаю о победных сериях, просто стараюсь помочь игрокам восстановиться к следующей игре. Думаю только о победе в следующем матче», — сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола.
Нападающий «Ман Сити» Эрлинг Холанд впервые с 6 декабря вышел в стартовом составе команды и поучаствовал в третьем забитом мяче Фодена, отметившись голевой передачей. 23-летний норвежец полностью восстановился из-за трещины в кости стопы, из-за которой он пропустил в общей сложности 12 матчей.
После этого матча победная серия «Ман Сити» достигла девяти матчей, пять из которых были одержаны в АПЛ. Команда идет на втором месте в чемпионате, опережая по дополнительным показателям «Арсенал». Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет два балла, при этом у «горожан» есть матч в запасе.
В следующем туре «Ман Сити» дома сыграет с «Эвертоном». Матч состоится в субботу, 10 февраля.