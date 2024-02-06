Хет-трик Фодена принес «Ман Сити» победу над «Брентфордом»

«У нас было много моментов. Их вратарь сыграл потрясающе. Но Фоден всегда нацелен на гол. Он провел уже 250 матчей и в этом сезоне начал влиять на игру своими голами. Он великолепен. У него очень хорошая статистика.



​​​​​​​Я никогда не думаю о победных сериях, просто стараюсь помочь игрокам восстановиться к следующей игре. Думаю только о победе в следующем матче», — сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола.