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08:29 (мск), источник: Sportmail.ru

В АПЛ обновили рекорд по голам за один тур

В матчах 23-го тура АПЛ было забито 45 мячей, что стало новым рекордом турнира. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

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Источник: AFP 2023

Рекорд был установлен по итогам заключительного матча тура, в котором «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Брентфорд» (3:1). Предыдущий рекорд АПЛ составлял 44 гола — по разу в сезонах 2020/21 и 2022/23.

Результаты всех матчей 23-го тура АПЛ:

  • «Эвертон» — «Тоттенхэм» 2:2
  • «Ньюкасл» — «Лутон» 4:4
  • «Бернли» — «Фулхэм» 2:2
  • «Брайтон» — «Кристал Пэлас» 4:1
  • «Шеффилд Юнайтед» — «Астон Вилла» 0:5
  • «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» 3:0
  • «Челси» — «Вулверхэмптон» 2:4
  • «Борнмут» — «Ноттингем Форест» 1:1
  • «Арсенал» — «Ливерпуль» 3:1
  • «Брентфорд» — «Манчестер Сити» 1:3

В минувшем туре было забито наибольшее количество мячей, начиная с сезона-1995/96, когда число участников АПЛ сократилось до 20 клубов. Единственный случай, когда в одном туре АПЛ забили больше, произошел в сезоне-1992/93. Тогда в 11 матчах было забито 53 гола.

Нынешний сезон в АПЛ является самым результативным показателю голов за матч — 3,2 гола в среднем за игру. Если в оставшихся турах командам удастся сохранить такой темп, то за весь чемпионат будет забито более 1200 голов, что станет новым рекордом турнира для сезона из 38 туров. Предыдущий рекорд был установлен в прошлом сезоне — 1084 гола.

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