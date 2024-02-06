В АПЛ обновили рекорд по голам за один тур

Рекорд был установлен по итогам заключительного матча тура, в котором «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Брентфорд» (3:1). Предыдущий рекорд АПЛ составлял 44 гола — по разу в сезонах 2020/21 и 2022/23.

Результаты всех матчей 23-го тура АПЛ:

«Эвертон» — «Тоттенхэм» 2:2

«Ньюкасл» — «Лутон» 4:4

«Бернли» — «Фулхэм» 2:2

«Брайтон» — «Кристал Пэлас» 4:1

«Шеффилд Юнайтед» — «Астон Вилла» 0:5

«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» 3:0

«Челси» — «Вулверхэмптон» 2:4

«Борнмут» — «Ноттингем Форест» 1:1

«Арсенал» — «Ливерпуль» 3:1

«Брентфорд» — «Манчестер Сити» 1:3

В минувшем туре было забито наибольшее количество мячей, начиная с сезона-1995/96, когда число участников АПЛ сократилось до 20 клубов. Единственный случай, когда в одном туре АПЛ забили больше, произошел в сезоне-1992/93. Тогда в 11 матчах было забито 53 гола.