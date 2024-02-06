В АПЛ обновили рекорд по голам за один тур
В матчах 23-го тура АПЛ было забито 45 мячей, что стало новым рекордом турнира. Об этом сообщает официальный сайт лиги.
В матчах 23-го тура АПЛ было забито 45 мячей, что стало новым рекордом турнира. Об этом сообщает официальный сайт лиги.
Рекорд был установлен по итогам заключительного матча тура, в котором «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Брентфорд» (3:1). Предыдущий рекорд АПЛ составлял 44 гола — по разу в сезонах 2020/21 и 2022/23.
Результаты всех матчей 23-го тура АПЛ:
В минувшем туре было забито наибольшее количество мячей, начиная с сезона-1995/96, когда число участников АПЛ сократилось до 20 клубов. Единственный случай, когда в одном туре АПЛ забили больше, произошел в сезоне-1992/93. Тогда в 11 матчах было забито 53 гола.
Нынешний сезон в АПЛ является самым результативным показателю голов за матч — 3,2 гола в среднем за игру. Если в оставшихся турах командам удастся сохранить такой темп, то за весь чемпионат будет забито более 1200 голов, что станет новым рекордом турнира для сезона из 38 туров. Предыдущий рекорд был установлен в прошлом сезоне — 1084 гола.