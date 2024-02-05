Юрген Клопп поделился мнением о чемпионской гонке в АПЛ
После поражения в матче с «Арсеналом» «Ливерпуль» остается на первом месте в турнирной таблице, но лидерство по потерянным очкам захватил «Манчестер Сити».
После поражения в матче с «Арсеналом» «Ливерпуль» остается на первом месте в турнирной таблице, но лидерство по потерянным очкам захватил «Манчестер Сити».
В центральном матче 23-го тура АПЛ «Ливерпуль» уступил со счетом 1:3 лондонскому «Арсеналу», который сократил отставание от красных до 2 очков. Наставник «Ливерпуля» ответил на вопрос об обострившейся интриге в чемпионате Англии.
«Послушайте, если вам нужен специалист по победам в АПЛ, то, вероятно, спрашивать вам нужно не меня, потому чаще мы заканчивали сезон на втором месте. Я не беспокоюсь о двух матчах в запасе у “Сити”. Мы всегда ждем, что они выиграют все свои игры. Нам даже не нужно следить за тем, как они играют», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».
Также немецкий специалист отметил, что в матче с «Арсеналом» его команда выглядела недостаточно хорошо.
«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ с 51 очком в 23 матчах. «Арсенал» идет на второй строчке с 49 очками в 23 встречах. На третьем месте — «Манчестер Сити», у которого 46 очков и два матча в запасе.
В конце января Юрген Клопп объявил о том, что покинет «Ливерпуль» по окончании сезона-2023/24.