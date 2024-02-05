Юрген Клопп поделился мнением о чемпионской гонке в АПЛ

«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ с 51 очком в 23 матчах. «Арсенал» идет на второй строчке с 49 очками в 23 встречах. На третьем месте — «Манчестер Сити», у которого 46 очков и два матча в запасе.

В конце января Юрген Клопп объявил о том, что покинет «Ливерпуль» по окончании сезона-2023/24.