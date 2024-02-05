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13:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Юрген Клопп поделился мнением о чемпионской гонке в АПЛ

После поражения в матче с «Арсеналом» «Ливерпуль» остается на первом месте в турнирной таблице, но лидерство по потерянным очкам захватил «Манчестер Сити».

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В центральном матче 23-го тура АПЛ «Ливерпуль» уступил со счетом 1:3 лондонскому «Арсеналу», который сократил отставание от красных до 2 очков. Наставник «Ливерпуля» ответил на вопрос об обострившейся интриге в чемпионате Англии.

«Послушайте, если вам нужен специалист по победам в АПЛ, то, вероятно, спрашивать вам нужно не меня, потому чаще мы заканчивали сезон на втором месте. Я не беспокоюсь о двух матчах в запасе у “Сити”. Мы всегда ждем, что они выиграют все свои игры. Нам даже не нужно следить за тем, как они играют», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Также немецкий специалист отметил, что в матче с «Арсеналом» его команда выглядела недостаточно хорошо.


«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ с 51 очком в 23 матчах. «Арсенал» идет на второй строчке с 49 очками в 23 встречах. На третьем месте — «Манчестер Сити», у которого 46 очков и два матча в запасе.

В конце января Юрген Клопп объявил о том, что покинет «Ливерпуль» по окончании сезона-2023/24.

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