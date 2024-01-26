Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» после завершения сезона
56-летний немецкий специалист работал в «Ливерпуле» с 2015 года.
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56-летний немецкий специалист работал в «Ливерпуле» с 2015 года.
Юрген Клопп объявил о том, что принял решение уйти с поста главного тренера «Ливерпуля».
В 2020 году немец привел «красных» к первой с 1990 года победе в чемпионате Англии. В 2019 году «Ливерпуль» под руководством Клоппа выиграл Лигу Чемпионов, еще дважды команда доходил до финала самого престижного еврокубка, оба раза уступая мадридскому «Реалу».
Также Клопп приводил «Ливерпуль» к победам в Кубке Англии, Кубке английской футбольной лиги, Суперкубке Англии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.
В сезоне-2023/24 после 21 тура «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, опережая на 5 очков «Манчестер Сити», у которого есть матч в запасе.