Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» после завершения сезона

Юрген Клопп объявил о том, что принял решение уйти с поста главного тренера «Ливерпуля».

В 2020 году немец привел «красных» к первой с 1990 года победе в чемпионате Англии. В 2019 году «Ливерпуль» под руководством Клоппа выиграл Лигу Чемпионов, еще дважды команда доходил до финала самого престижного еврокубка, оба раза уступая мадридскому «Реалу».

Также Клопп приводил «Ливерпуль» к победам в Кубке Англии, Кубке английской футбольной лиги, Суперкубке Англии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.