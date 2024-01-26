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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
14:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» после завершения сезона

56-летний немецкий специалист работал в «Ливерпуле» с 2015 года.

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Юрген Клопп объявил о том, что принял решение уйти с поста главного тренера «Ливерпуля».

В 2020 году немец привел «красных» к первой с 1990 года победе в чемпионате Англии. В 2019 году «Ливерпуль» под руководством Клоппа выиграл Лигу Чемпионов, еще дважды команда доходил до финала самого престижного еврокубка, оба раза уступая мадридскому «Реалу».

Также Клопп приводил «Ливерпуль» к победам в Кубке Англии, Кубке английской футбольной лиги, Суперкубке Англии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

В сезоне-2023/24 после 21 тура «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, опережая на 5 очков «Манчестер Сити», у которого есть матч в запасе.

 Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» после завершения сезона
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