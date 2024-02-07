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09:36 (мск), источник: Sportmail.ru

«Байер» обыграл «Штутгарт» и вышел в полуфинал Кубка Германии

Леверкузенский «Байер» дома одержал волевую победу над «Штутгартом» (3:2) в четвертьфинале Кубка Германии.

Байер
ШтутгартЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Счет в матче на 11-й минуте после подачи с углового открыл защитник «Штутгарта» Вальдемар Антон. На 50-й минуте полузащитник «Байера» Роберт Андрих сравнял. Спустя восемь минут «Штутгарт» вновь вышел вперед благодаря усилиям нападающего Криса Фухриха.

На 66-й минуте «Байер» во второй раз восстановил равенство в счете — отличился марокканский полузащитник Амин Адли, который за две минуты до этого вышел на замену. На шестой добавленной минуте защитник леверкузенцев Джонатан Та замкнул головой подачу Флориана Вирца и принес своей команде победу в этой игре.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Байер» впервые с 2020 году вышел в полуфинал Кубка Германии. Следующий соперник подопечных Хаби Алонсо определится после жеребьевки, которая состоится 11 февраля.

Ранее места в полуфинале Кубка Германии завоевали «Кайзерслаутерн» и «Фортуна» из Дюссельдорфа. Последнюю путевку в полуфинал сегодня разыграют между собой «Саарбрюкен» и менхегладбахская «Боруссия». Полуфинальные матчи пройдут 2 и 3 апреля. Финал состоится 25 мая на «Олимпштадионе» в Берлине.

«Байер» продлил свою беспроигрышную серию до 30 матчей. Клуб из Леверкузена одержал 26 побед и остается единственным клубом из топ-5 европейских чемпионатов, который еще не проигрывал в этом сезоне.

В субботу, 10 февраля, «Байер» в качестве лидера Бундеслиги дома сыграет с мюнхенской «Баварией», которая отстает от них на два очка.

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«Байер» обыграл «Штутгарт» и вышел в полуфинал Кубка Германии
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