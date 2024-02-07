«Байер» обыграл «Штутгарт» и вышел в полуфинал Кубка Германии

Счет в матче на 11-й минуте после подачи с углового открыл защитник «Штутгарта» Вальдемар Антон. На 50-й минуте полузащитник «Байера» Роберт Андрих сравнял. Спустя восемь минут «Штутгарт» вновь вышел вперед благодаря усилиям нападающего Криса Фухриха.

На 66-й минуте «Байер» во второй раз восстановил равенство в счете — отличился марокканский полузащитник Амин Адли, который за две минуты до этого вышел на замену. На шестой добавленной минуте защитник леверкузенцев Джонатан Та замкнул головой подачу Флориана Вирца и принес своей команде победу в этой игре.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=5c2c15dea8cb63a0&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240414" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Байер» впервые с 2020 году вышел в полуфинал Кубка Германии. Следующий соперник подопечных Хаби Алонсо определится после жеребьевки, которая состоится 11 февраля.

Ранее места в полуфинале Кубка Германии завоевали «Кайзерслаутерн» и «Фортуна» из Дюссельдорфа. Последнюю путевку в полуфинал сегодня разыграют между собой «Саарбрюкен» и менхегладбахская «Боруссия». Полуфинальные матчи пройдут 2 и 3 апреля. Финал состоится 25 мая на «Олимпштадионе» в Берлине.

«Байер» продлил свою беспроигрышную серию до 30 матчей. Клуб из Леверкузена одержал 26 побед и остается единственным клубом из топ-5 европейских чемпионатов, который еще не проигрывал в этом сезоне.