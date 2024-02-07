«Интер Майами» по пенальти проиграл японскому «Виссел Кобе»

Встреча прошла на Национальном стадионе в Токио в присутствии 68 тыс. зрителей. Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, из-за мышечного дискомфорта пропустивший предыдущую игру, не попал в стартовый состав и появился на поле на 60-й минуте.

Основное время матча прошло без забитых мячей, после чего команды провели серию одиннадцатиметровых ударов. Футболисты «Интер Майами» не смогли реализовать три заключительных удара, благодаря чему победу в послематчевых пенальти одержали игроки «Виссел Кобе». Месси участия в серии одиннадцатиметровых не принимал.

«Интер Майами» завершил азиатское турне в рамках подготовки к новому сезону МЛС, одержав в четырех матчах одну победу. В Саудовской Аравии подопечные Херардо Мартино уступили «Аль-Хилялю» (3:4) и «Аль-Насру» (0:6), после чего в Гонконге одержали победу над сборной звезд местного чемпионата (4:1).