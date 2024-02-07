«Интер Майами» по пенальти проиграл японскому «Виссел Кобе»
«Интер Майами» уступил в товарищеском матче японскому клубу «Виссел Кобе» (0:0, пен. 3:4).
«Интер Майами» уступил в товарищеском матче японскому клубу «Виссел Кобе» (0:0, пен. 3:4).
Встреча прошла на Национальном стадионе в Токио в присутствии 68 тыс. зрителей. Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, из-за мышечного дискомфорта пропустивший предыдущую игру, не попал в стартовый состав и появился на поле на 60-й минуте.
Основное время матча прошло без забитых мячей, после чего команды провели серию одиннадцатиметровых ударов. Футболисты «Интер Майами» не смогли реализовать три заключительных удара, благодаря чему победу в послематчевых пенальти одержали игроки «Виссел Кобе». Месси участия в серии одиннадцатиметровых не принимал.
«Интер Майами» завершил азиатское турне в рамках подготовки к новому сезону МЛС, одержав в четырех матчах одну победу. В Саудовской Аравии подопечные Херардо Мартино уступили «Аль-Хилялю» (3:4) и «Аль-Насру» (0:6), после чего в Гонконге одержали победу над сборной звезд местного чемпионата (4:1).
16 февраля «Интер Майами» во Флориде проведет заключительную игру предсезонки против первого клуба Месси «Ньюэллс Олд Бойс», за который он играл до 13 лет. 22 февраля команда откроет новый сезон МЛС домашним матчем против клуба «Реал Солт-Лейк».