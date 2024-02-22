Защитник «МЮ» Люк Шоу выбыл до конца сезона и может пропустить Евро-2024

28-летний Шоу получил повреждение в матче 25-го тура АПЛ против «Лутон Таун». Он был вынужден покинуть поле в конце первого тайма. По информации источника, Шоу может пропустить более трех месяцев. Таким образом он не сыграет за «МЮ» до конца сезона и может пропустить Евро-2024.