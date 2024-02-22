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10:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Защитник «МЮ» Люк Шоу выбыл до конца сезона и может пропустить Евро-2024

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Люк Шоу выбыл из-за травмы до конца сезона, также футболист может пропустить Евро-2024, сообщает The Telegraph.

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Источник: Reuters

28-летний Шоу получил повреждение в матче 25-го тура АПЛ против «Лутон Таун». Он был вынужден покинуть поле в конце первого тайма. По информации источника, Шоу может пропустить более трех месяцев. Таким образом он не сыграет за «МЮ» до конца сезона и может пропустить Евро-2024.

Шоу получил уже второе серьезное повреждение в текущем сезоне. До этого он выбыл из-за мышечной травмы после матча второго тура АПЛ и не играл около трех месяцев.

В текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка. Лидирует «Ливерпуль», в активе команды Юргена Клоппа 60 очков.

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