Экс-вратарь сборной Англии объявил о скором завершении карьеры
36-летний голкипер шотландского «Селтика» Джо Харт объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2023/24.
36-летний голкипер шотландского «Селтика» Джо Харт объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2023/24.
Бывший голкипер «Манчестер Сити» и сборной Англии Джо Харт объявил о планах завершить футбольную карьеру в конце этого сезона.
«Джо провел феноменальную карьеру, и я знаю, что ему будет очень не хватать футбола, когда он завершит карьеру летом. За все, что он сделал в футболе, Джо заслуживает огромной похвалы и поздравлений. Он. конечно, был блестящим активом для “Селтика” и для футбола в целом», — заявил главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс.
Харт — двукратный чемпион АПЛ, обладатель Кубка Англии, Суперкубка Англии и двух Кубков английской лиги в составе «Ман Сити». С «Селтиком» он дважды выигрывал чемпионат Шотландии, один раз — Кубок страны, дважды — Кубок шотландской лиги.
На счету Джо Харта 75 матчей за сборную Англии.