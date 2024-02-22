Экс-вратарь сборной Англии объявил о скором завершении карьеры

Бывший голкипер «Манчестер Сити» и сборной Англии Джо Харт объявил о планах завершить футбольную карьеру в конце этого сезона.

«Джо провел феноменальную карьеру, и я знаю, что ему будет очень не хватать футбола, когда он завершит карьеру летом. За все, что он сделал в футболе, Джо заслуживает огромной похвалы и поздравлений. Он. конечно, был блестящим активом для “Селтика” и для футбола в целом», — заявил главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс.

Харт — двукратный чемпион АПЛ, обладатель Кубка Англии, Суперкубка Англии и двух Кубков английской лиги в составе «Ман Сити». С «Селтиком» он дважды выигрывал чемпионат Шотландии, один раз — Кубок страны, дважды — Кубок шотландской лиги.

На счету Джо Харта 75 матчей за сборную Англии.