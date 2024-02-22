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19:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Экс-вратарь сборной Англии объявил о скором завершении карьеры

36-летний голкипер шотландского «Селтика» Джо Харт объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2023/24.

Англия
Манчестер Сити
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Источник: AP 2023


Бывший голкипер «Манчестер Сити» и сборной Англии Джо Харт объявил о планах завершить футбольную карьеру в конце этого сезона.

«Джо провел феноменальную карьеру, и я знаю, что ему будет очень не хватать футбола, когда он завершит карьеру летом. За все, что он сделал в футболе, Джо заслуживает огромной похвалы и поздравлений. Он. конечно, был блестящим активом для “Селтика” и для футбола в целом», — заявил главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс.

Харт — двукратный чемпион АПЛ, обладатель Кубка Англии, Суперкубка Англии и двух Кубков английской лиги в составе «Ман Сити». С «Селтиком» он дважды выигрывал чемпионат Шотландии, один раз — Кубок страны, дважды — Кубок шотландской лиги.

На счету Джо Харта 75 матчей за сборную Англии.

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