«Ман Юнайтед» этим летом проведет массовую распродажу игроков

Отмечается, что новый совладелец клуба Джим Рэтклифф планируется расстаться в летнее трансферное окно как минимум с десятью футболистами. В списке на продажу находятся защитники Эрон Уан-Биссака, Виктор Линделеф и Альваро Фернандес, полузащитники Каземиро, Джейдон Санчо, Донни ван де Бек, Ханнибал Межбри, Антони и Факундо Пельистри, а также нападающие Маркус Рэшфорд и Мэйсон Гринвуд.

Также летом клуб покинут вратарь Том Хитон, защитник Рафаэль Варан и нападающий Антони Марсьяль, у которых истекают действующие контракты. Арендованный у «Фиорентины» полузащитник Софьян Амрабат также уйдет из клуба — манкунианцы не будут активировать опцию выкупа игрока.

За счет этого «Манчестер Юнайтед» планирует сократить свою недельную зарплатную ведомость на 2,3 млн евро, чтобы получить возможность приобретать новых игроков и попытаться заново построить команду, способную бороться за титул. Манкунианцы планируют на лето минимум три крупных трансфера.

На прошлой неделе было объявлено, что новым совладельцем клуба стал глава химической компании Ineos Джим Рэтклифф, купивший 25% акций клуба за 1,3 млрд фунтов. В рамках этой сделки в совет директоров «Юнайтед» вошли несколько представителей Ineos Group, которые получили контроль над футбольной деятельностью клуба.