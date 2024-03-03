Смотри матч «Бешикташ» — «Галатасарай» в прямом эфире: видео
В воскресенье 3 марта в стамбульском дерби «Бешикташ» примет «Галатасарай».
Бешикташ
Галатасарай
В воскресенье 3 марта в стамбульском дерби «Бешикташ» примет «Галатасарай».
Встреча пройдет в рамках 28 тура турецкой Суперлиги. «Галатасарай» в настоящий момент возглавляет турнирную таблицу с 72 набранными очками. «Бешикташ» располагается на четвертой строчке с 46 очками и в случае победы поднимется на третье место.
Сервис VK Видео эксклюзивно покажет матч в прямом эфире. Права на трансляцию предоставлены Телеканалом Футбол.
Начало матча — 19:00 мск.