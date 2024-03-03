Смотри матч «Порту» — «Бенфика» в прямом эфире: видео
3 марта «Порту» и «Бенфика» сыграют в главном матче чемпионата Португалии.
Порту
Бенфика
К 24-му туру первенства страны «Бенфика» лидирует в чемпионате с 58 очками. «Порту» занимает третье место с 48 очками.
В последней очной встрече в прошлом сезоне победу одержала «Бенфика», обыграв соеерника со счетом 1:0.
Интересно, что последний раз эти команды играли между собой вничью аж три года назад, в сезое 2020/2021, тогда оба матча между «Порту» и «Бенфикой» завершились со счетом 1:1.
Сервис VK Видео покажет матч в прямом эфире. Трансляция осуществляется совместно с Телеканалом Старт. Матч начнется в 23:30 мск.