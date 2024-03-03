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23:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Смотри матч «Порту» — «Бенфика» в прямом эфире: видео

3 марта «Порту» и «Бенфика» сыграют в главном матче чемпионата Португалии.

Порту
Бенфика
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К 24-му туру первенства страны «Бенфика» лидирует в чемпионате с 58 очками. «Порту» занимает третье место с 48 очками.

В последней очной встрече в прошлом сезоне победу одержала «Бенфика», обыграв соеерника со счетом 1:0.

Интересно, что последний раз эти команды играли между собой вничью аж три года назад, в сезое 2020/2021, тогда оба матча между «Порту» и «Бенфикой» завершились со счетом 1:1.

Сервис VK Видео покажет матч в прямом эфире. Трансляция осуществляется совместно с Телеканалом Старт. Матч начнется в 23:30 мск.

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