«Жирона» потерпела третье поражение в четырех последних матчах

Для «Жироны» данное поражение стало третьим в последних четырех матчах. Ранее команда из Каталонии на выезде уступила мадридскому «Реалу» (0:4) и «Атлетику» из Бильбао (2:3). При этом до 24-го тура «Жирона» проиграла лишь однажды.

«Жирона» сохранила за собой вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, однако ее отставание от лидирующего «Реала» увеличилась до семи очков, а отрыв от «Барселоны» сократился до одного балла. «Мальорка» благодаря победе сумела отдалиться от зоны вылета и подняться на 14-е место в турнирной таблице.