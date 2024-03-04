Текущие события
Футбол. Первая лига
17:00
Химки
Тюмень
Футбол. Зарубежный
3.03
Атлетик
Барселона
00
Футбол. Зарубежный
3.03
Лион
Ланс
03
Футбол. Зарубежный
3.03
Наполи
Ювентус
21
Футбол. Зарубежный
3.03
Мальорка
Жирона
10
Футбол. Зарубежный
3.03
Аталанта
Болонья
12
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
3.03
Атлетик
Барселона
00
3.03
Мальорка
Жирона
10
3.03
Атлетико
Бетис
21
3.03
Вильярреал
Гранада
51
2.03
Валенсия
Реал
22
2.03
Хетафе
Лас-Пальмас
33
2.03
Райо Вальекано
Кадис
11
2.03
Севилья
Реал Сосьедад
32
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
08:52 (мск), источник: Sportmail.ru

«Жирона» потерпела третье поражение в четырех последних матчах

«Жирона» в матче 27-го тура Ла Лиги на выезде уступила «Мальорке» (0:1).

Мальорка
ЖиронаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2023

Единственный мяч на 33-й минуте после розыгрыша углового забил защитник «Мальорки» Хосе Копете.

Для «Жироны» данное поражение стало третьим в последних четырех матчах. Ранее команда из Каталонии на выезде уступила мадридскому «Реалу» (0:4) и «Атлетику» из Бильбао (2:3). При этом до 24-го тура «Жирона» проиграла лишь однажды.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Жирона» сохранила за собой вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, однако ее отставание от лидирующего «Реала» увеличилась до семи очков, а отрыв от «Барселоны» сократился до одного балла. «Мальорка» благодаря победе сумела отдалиться от зоны вылета и подняться на 14-е место в турнирной таблице.

Следующий матч «Жирона» проведет в субботу, 9 марта, дома против «Осасуны».

Читайте также
Мальорка
1:0
Первый тайм: 1:0
Жирона
 «Жирона» потерпела третье поражение в четырех последних матчах
Хет-трик Капризова принес «Миннесоте» победу над «Сан-Хосе»
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь