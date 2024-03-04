«Жирона» потерпела третье поражение в четырех последних матчах
«Жирона» в матче 27-го тура Ла Лиги на выезде уступила «Мальорке» (0:1).
«Жирона» в матче 27-го тура Ла Лиги на выезде уступила «Мальорке» (0:1).
Единственный мяч на 33-й минуте после розыгрыша углового забил защитник «Мальорки» Хосе Копете.
Для «Жироны» данное поражение стало третьим в последних четырех матчах. Ранее команда из Каталонии на выезде уступила мадридскому «Реалу» (0:4) и «Атлетику» из Бильбао (2:3). При этом до 24-го тура «Жирона» проиграла лишь однажды.
«Жирона» сохранила за собой вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, однако ее отставание от лидирующего «Реала» увеличилась до семи очков, а отрыв от «Барселоны» сократился до одного балла. «Мальорка» благодаря победе сумела отдалиться от зоны вылета и подняться на 14-е место в турнирной таблице.
Следующий матч «Жирона» проведет в субботу, 9 марта, дома против «Осасуны».