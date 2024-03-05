«Арсенал» забил в ворота «Шеффилда» шесть безответных мячей

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=ab47e3ddbcc6d8af&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240675" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вопрос о победителе матча был снят уже к 15-й минуте, когда «канониры» повели со счетом 3:0. Отличились Мартин Эдегор (5') и Габриэл Мартинелли (15'), еще один мяч в свои ворота отправил защитник хозяев Джейден Богл (13').

На 25-й минуте отличился Кай Хаверц, ставший автором 150 000-го гола в истории высшего английского дивизиона. Автором пятого мяча на 39-й минуте стал Деклан Райс, а Бен Уайт на 58-й забил шестой. После матча пресс-служба «Арсенала» сообщила, что Уайт стал автором юбилейного 10 000-го гола в истории «канониров».

«Отличное выступление команды и важный результат для нас с таким количеством забитых голов и сухим матчем для вратаря. Команда демонстрирует признаки того, что хочет большего — это очень позитивный момент. Дело в вере в игроков. Они способны на такие вещи. Когда дела идут хорошо, это придает уверенности, и футболисты играют блестяще. Энергия сейчас очень хорошая. Когда побеждаешь, все становится проще, нам нужно сохранять этот темп. Мы надеемся, что сможем стать лучше и набрать больше очков, чем в прошлом сезоне», — сказал после матча главный тренер «Арсенала» Микел Артета.

Стоит отметить невероятный контроль мяча «Арсенала» на протяжении всей встречи. «Канониры» закончили игру с 81% владения мяча, а защитник команды Вильям Салиба за весь матч отдал 169 точных передач — на 27 больше, чем все игроки «Шеффилда» вместе взятые.

«Арсенал» одержал седьмую победу в АПЛ подряд с общим счетом 31:3. «Канониры» стали первыми в истории АПЛ, кому удалось выиграть три гостевых матча подряд с пятью и более забитыми мячами. Ранее подопечные Артеты на выезде разгромили «Бернли» (5:0) и «Вест Хэм» (6:0).