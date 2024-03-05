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08:18 (мск), источник: Sportmail.ru

«Арсенал» забил в ворота «Шеффилда» шесть безответных мячей

Лондонский «Арсенал» в заключительном матче 27-го тура АПЛ на выезде разгромил «Шеффилд Юнайтед» (6:0).

Шеффилд Юнайтед
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Вопрос о победителе матча был снят уже к 15-й минуте, когда «канониры» повели со счетом 3:0. Отличились Мартин Эдегор (5') и Габриэл Мартинелли (15'), еще один мяч в свои ворота отправил защитник хозяев Джейден Богл (13').

На 25-й минуте отличился Кай Хаверц, ставший автором 150 000-го гола в истории высшего английского дивизиона. Автором пятого мяча на 39-й минуте стал Деклан Райс, а Бен Уайт на 58-й забил шестой. После матча пресс-служба «Арсенала» сообщила, что Уайт стал автором юбилейного 10 000-го гола в истории «канониров».

«Отличное выступление команды и важный результат для нас с таким количеством забитых голов и сухим матчем для вратаря. Команда демонстрирует признаки того, что хочет большего — это очень позитивный момент. Дело в вере в игроков. Они способны на такие вещи. Когда дела идут хорошо, это придает уверенности, и футболисты играют блестяще. Энергия сейчас очень хорошая. Когда побеждаешь, все становится проще, нам нужно сохранять этот темп. Мы надеемся, что сможем стать лучше и набрать больше очков, чем в прошлом сезоне», — сказал после матча главный тренер «Арсенала» Микел Артета.

Стоит отметить невероятный контроль мяча «Арсенала» на протяжении всей встречи. «Канониры» закончили игру с 81% владения мяча, а защитник команды Вильям Салиба за весь матч отдал 169 точных передач — на 27 больше, чем все игроки «Шеффилда» вместе взятые.

«Арсенал» одержал седьмую победу в АПЛ подряд с общим счетом 31:3. «Канониры» стали первыми в истории АПЛ, кому удалось выиграть три гостевых матча подряд с пятью и более забитыми мячами. Ранее подопечные Артеты на выезде разгромили «Бернли» (5:0) и «Вест Хэм» (6:0).

В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» идет на третьей строчке, отставая от «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» на один и два очка соответственно. В следующем туре эти команды сыграют между собой на «Энфилде», а «Арсенал» дома будет принимать «Брентфорд».

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