Гвардиола: Я встретил лучшего игрока после Месси

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1 в 27-м туре АПЛ сравнил атакующего полузащитника своей команды Фила Фодена с Лионелем Месси.

«Хорошие игроки могут играть хорошо, но они должны выигрывать матчи. Я встретил лучшего игрока после Месси. Он может выигрывать матчи. Не хочу сравнивать, потому что Фил не на уровне Лео, но он выигрывает матчи», — приводит Daily Mail слова Гвардиолы, сказанные в эфире TV2.

23-летний полузащитник прокомментировал слова своего тренера.

«Не может быть! Никого нельзя сравнивать с Месси — он сам по себе, в своем собственном мире. Но слышать такое от тренера очень приятно», — сказал Фоден.

Фил Фоден — воспитанник «горожан». В системе клуба полузащитник находится с 4 лет. В сезоне-2023/24 Фоден забил 18 голов и сделал 10 результативных передач в 40 матчах за «Манчестер Сити». В активе Фила 31 матч и 4 забитых мяча в составе сборной Англии.