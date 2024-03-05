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13:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Гвардиола: Я встретил лучшего игрока после Месси

Высокой оценки со стороны наставника удостоилась игра полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Англии Фила Фодена.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1 в 27-м туре АПЛ сравнил атакующего полузащитника своей команды Фила Фодена с Лионелем Месси.

«Хорошие игроки могут играть хорошо, но они должны выигрывать матчи. Я встретил лучшего игрока после Месси. Он может выигрывать матчи. Не хочу сравнивать, потому что Фил не на уровне Лео, но он выигрывает матчи», — приводит Daily Mail слова Гвардиолы, сказанные в эфире TV2.

23-летний полузащитник прокомментировал слова своего тренера.

«Не может быть! Никого нельзя сравнивать с Месси — он сам по себе, в своем собственном мире. Но слышать такое от тренера очень приятно», — сказал Фоден.

Фил Фоден — воспитанник «горожан». В системе клуба полузащитник находится с 4 лет. В сезоне-2023/24 Фоден забил 18 голов и сделал 10 результативных передач в 40 матчах за «Манчестер Сити». В активе Фила 31 матч и 4 забитых мяча в составе сборной Англии.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 110 миллионов евро.

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