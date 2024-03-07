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10:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Салах восстановился от травмы и сможет сыграть с «Ман Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что лидер команды Мохамед Салах восстановился от травмы подколенного сухожилия. Об этом сообщает Sky Sports.

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Источник: Reuters

«Он с нами. Салах тренировался два дня, он полон энергии. Здорово, что он вернулся. Как вы можете видеть, он счастлив», — сообщил Клопп.

В середине января Салах получил травму на Кубке Африки. Спустя месяц египтянин вернулся на поле, однако отыграв один тайм в матче АПЛ против «Брентфорда» (4:1), вновь отправился в лазарет. В общей сложности 31-летний нападающий пропустил десять мячей.

Клопп отметил, что Салах может получить игровое время в первом матче ⅛ финала Лиги Европы против пражской «Спарты», который состоится сегодня вечером.

В воскресенье, 10 марта, «Ливерпуль» в центральном матче 28-го тура АПЛ примет «Манчестер Сити». Мерсисайдцы лидируют в турнирной таблице чемпионата, опережая «горожан» на одно очко.

В этом сезоне Салах провел за «Ливерпуль» 28 матчей, в которых забил 19 мячей и сделал девять результативных передач.

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