Салах восстановился от травмы и сможет сыграть с «Ман Сити»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что лидер команды Мохамед Салах восстановился от травмы подколенного сухожилия. Об этом сообщает Sky Sports.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что лидер команды Мохамед Салах восстановился от травмы подколенного сухожилия. Об этом сообщает Sky Sports.
«Он с нами. Салах тренировался два дня, он полон энергии. Здорово, что он вернулся. Как вы можете видеть, он счастлив», — сообщил Клопп.
В середине января Салах получил травму на Кубке Африки. Спустя месяц египтянин вернулся на поле, однако отыграв один тайм в матче АПЛ против «Брентфорда» (4:1), вновь отправился в лазарет. В общей сложности 31-летний нападающий пропустил десять мячей.
Клопп отметил, что Салах может получить игровое время в первом матче ⅛ финала Лиги Европы против пражской «Спарты», который состоится сегодня вечером.
В воскресенье, 10 марта, «Ливерпуль» в центральном матче 28-го тура АПЛ примет «Манчестер Сити». Мерсисайдцы лидируют в турнирной таблице чемпионата, опережая «горожан» на одно очко.
В этом сезоне Салах провел за «Ливерпуль» 28 матчей, в которых забил 19 мячей и сделал девять результативных передач.