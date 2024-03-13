«Саарбрюкен» из третьей лиги вышел в полуфинал Кубка Германии

В начале матча команды обменялись забитыми мячами — отличились нападающий гостей Робин Хак (8') и полузащитник хозяев Амин Наифи (11'). До самого перерыва «Саарбрюкен» находился в глухой обороне, однако игрокам «Боруссии» не удалось конвертировать свое игровое преимущество в забитые мячи.

Во втором тайме хозяева сумели выровнять ситуацию на поле и начали строить свою игру впереди через контратаки. На третьей добавленной минуте игроки «Саарбрюкена» убежали вперед и нашли возможность для прострела в штрафную площадь, который точным ударом завершил нападающий Кай Брюнкер.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=167626179a1aceea&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240744" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Менхегладбахская «Боруссия» стала третьим клубом из Бундеслиги, который был выбит «Саарбрюкеном». В предыдущих стадиях от клуба из третьей немецкой лиги пострадали «Бавария» (2:1) и «Айнтрахт» (2:0).

Впервые в истории Кубка Германии в полуфинал турнира вышел только один клуб из Бундеслиги. Единственным представителем высшего немецкого дивизиона стал «Байер», еще две путевки завоевали клубы из второй Бундеслиги — «Фортуна» и «Кайзерслаутерн».

«Саарбрюкен» и «Боруссия» должны были сыграть еще 7 февраля, но тогда встреча была перенесена из-за сильного дождя. В этот раз встреча также проходила в дождевых условиях.

Для «Саарбрюкена» это второй выход в полуфинал Кубка Германии за последние пять лет. В сезоне-2019/20 команда в матче за выход в финал турнира уступила «Байеру» (0:3). Тогда «Саарбрюкен» выступал в четвертом по силе футбольном дивизионе Германии и по итогам сезона завоевал повышение в классе. В текущем сезоне клуб идет на девятой строчке в турнирной таблице третьей лиги.