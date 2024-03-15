Браим Диас прокомментировал решение выступать за сборную Марокко

24-летний Браим Диас родился в Малаге. Его бабушка по линии отца родом из Марокко. Ранее игрок «Реала» выступал за юношеские и молодежную сборные Испании.

«Чувствую себя на 100% испанцем и на 100% марокканцем. Я вырос в Испании. Если мне придется забить гол Испании, я, конечно, буду рад, но предпочел бы забить гол другой команде. Всегда решаю сердцем, так было и в этот раз. Я просто мальчик с мечтами. Любовь и проект Марокко кажутся мне очень хорошими. Решение принято. Теперь уже не стоит думать о том, что было бы, если бы… Я не думал о том, позвонит ли мне тренер Испании, чтобы принять решение», — приводит слова Диаса Marca.

На счету Браима есть один товарищеский матч за сборную Испании — в июне 2021 года «Фурия Роха» разгромила сборную Литвы со счетом 4:0, а Диас отметился забитым мячом.

На последнем чемпионате мира сборная Марокко дошла до полуфинала, где уступила сборной Франции. В ⅛ финала турнира в Катаре «Атласские львы» в серии послематчевых пенальти обыграли сборную Испании.

Браим Диас — воспитанник «Малаги». В 14 лет полузащитник перешел в академию «Манчестер Сити». За взрослую команду «горожан» новичок сборной Марокко провел 15 матчей, в которых забил 2 гола. В 2019 году он перешел в «Реал», однако на протяжении трех сезонов на правах аренды играл за «Милан». Летом 2023 года Браим вернулся из аренды в расположение мадридского клуба.

В сезоне-2023/24 Диас провел за «Реал» 32 матча во всех турнирах, отметился восемью голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2027 года.