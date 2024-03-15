«Реал» обратился в прокуратуру из-за оскорблений Винисиуса

Как сообщает официальный сайт клуба, «Реал» подал жалобу в прокуратуру из-за оскорблений Винисиуса Жуниора на расовой почве.

«Футбольный клуб “Реал” Мадрид подал жалобу в Генеральную прокуратуру о преступлениях на почве ненависти и дискриминации в связи с расистскими и ненавистническими оскорблениями в адрес нашего игрока Винисиуса Жуниора в окрестностях стадиона “Олимпик Льюис Компанис” и стадиона “Цивитас Метрополитано” перед матчами Лиги чемпионов “Барселона” — “Наполи” и “Атлетико” Мадрид — “Милан”. “Реал” Мадрид просит прокуратуру запросить у сил безопасности имеющиеся записи в обоих местах, чтобы установить авторов указанных оскорблений на расовой почве.

«Реал» Мадрид осуждает жестокие атаки расизма, дискриминации и ненависти, которые, к сожалению, неоднократно происходили против нашего игрока Винисиуса Жуниора. Наш клуб продолжит работу по защите ценностей футбола и спорта и будет твёрдо бороться за толерантность перед лицом таких отвратительных эпизодов, как те, которые продолжают происходить в последнее время«, — написано в заявлении клуба», — написано в заявлении клуба.

Бразильский футболист уже не первый раз сталкивается с оскорблениями на расовой почве. В 2023 году Винисиус в соцсетях опубликовал пост с подборкой всех расистских оскорблений в свой адрес.