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08:29 (мск), источник: Sportmail.ru

«Интер» на своем поле упустил победу над «Наполи»

Миланский «Интер» дома не смог обыграть «Наполи» (1:1) в заключительном матче 29-го тура чемпионата Италии.

Интер
НаполиЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Счет в матче на 43-й минуте открыл защитник «Интера» Маттео Дармиан, отличившийся после прострела Алессандро Бастони. На 81-й минуте счет сравнял защитник неаполитанцев Жуан Жезус, забивший головой после подачи с углового.

«Есть небольшое разочарование, учитывая ход матча. Мы встречались с действующим чемпионом Италии, с очень мастеровитым соперником, но, к сожалению, совершили наивную ошибку, которая стоила нам победы. Хотя не думаю, что нам стоит жаловаться после десяти побед подряд и ничьей», — сказал после матча главный тренер «Интера» Симоне Индзаги.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Интер» прервал свою серию из десяти побед в Серии А, которая длилась с декабря прошлого года. Беспроигрышная серия команды Индзаги в чемпионате продолжается и насчитывает 23 матча. Последний раз «нерадзурри» проигрывали в сентябре дома «Сассуоло» (1:2). С тех пор команда одержала 19 побед и четыре раза сыграла вничью.

«Интер» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая идущий вторым «Милан» на 14 очков. В следующем туре команда Индзаги дома сыграют с «Эмполи». Матч пройдет 1 апреля.

«Наполи» занимает седьмую строчку и отстает от еврокубковой зоны на два балла. Следующий матч неаполитанцы сыграют 30 марта дома против «Аталанты».

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