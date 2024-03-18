«Интер» на своем поле упустил победу над «Наполи»
Миланский «Интер» дома не смог обыграть «Наполи» (1:1) в заключительном матче 29-го тура чемпионата Италии.
Миланский «Интер» дома не смог обыграть «Наполи» (1:1) в заключительном матче 29-го тура чемпионата Италии.
Счет в матче на 43-й минуте открыл защитник «Интера» Маттео Дармиан, отличившийся после прострела Алессандро Бастони. На 81-й минуте счет сравнял защитник неаполитанцев Жуан Жезус, забивший головой после подачи с углового.
«Есть небольшое разочарование, учитывая ход матча. Мы встречались с действующим чемпионом Италии, с очень мастеровитым соперником, но, к сожалению, совершили наивную ошибку, которая стоила нам победы. Хотя не думаю, что нам стоит жаловаться после десяти побед подряд и ничьей», — сказал после матча главный тренер «Интера» Симоне Индзаги.
«Интер» прервал свою серию из десяти побед в Серии А, которая длилась с декабря прошлого года. Беспроигрышная серия команды Индзаги в чемпионате продолжается и насчитывает 23 матча. Последний раз «нерадзурри» проигрывали в сентябре дома «Сассуоло» (1:2). С тех пор команда одержала 19 побед и четыре раза сыграла вничью.
«Интер» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая идущий вторым «Милан» на 14 очков. В следующем туре команда Индзаги дома сыграют с «Эмполи». Матч пройдет 1 апреля.
«Наполи» занимает седьмую строчку и отстает от еврокубковой зоны на два балла. Следующий матч неаполитанцы сыграют 30 марта дома против «Аталанты».