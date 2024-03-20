Гендиректор «Фиорентины» Бароне умер за день до 58-летия

Функционер умер в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане во вторник, 19 марта. Сегодня он должен был отпраздновать свой 58-й день рождения.

Бароне был госпитализирован в воскресенье, 17 марта. Он находился с командой в преддверии выездного матча 29-го тура Серии А против «Аталанты». Ему стало плохо в номере одного из отелей Бергамо за несколько часов до начала матча. Встреча команд в итоге была перенесена.

В больнице Бароне перенес операцию на сердце. Утром во вторник клуб выступил с официальным заявлением сообщив, что функционер находится в отделении интенсивной терапии в критическом состоянии. Спустя несколько часов он скончался.