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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
10:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Гендиректор «Фиорентины» Бароне умер за день до 58-летия

Генеральный директор «Фиорентины» Джузеппе Бароне скончался в возрасте 57 лет. Об этом сообщается на сайте итальянского футбольного клуба.

ФиорентинаЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: ФК "Фиорентина"

Функционер умер в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане во вторник, 19 марта. Сегодня он должен был отпраздновать свой 58-й день рождения.

Бароне был госпитализирован в воскресенье, 17 марта. Он находился с командой в преддверии выездного матча 29-го тура Серии А против «Аталанты». Ему стало плохо в номере одного из отелей Бергамо за несколько часов до начала матча. Встреча команд в итоге была перенесена.

В больнице Бароне перенес операцию на сердце. Утром во вторник клуб выступил с официальным заявлением сообщив, что функционер находится в отделении интенсивной терапии в критическом состоянии. Спустя несколько часов он скончался.

Бароне занимал должность генерального директора «Фиорентины» с ноября 2019 года. Вместе с ним «фиалки» в прошлом сезоне вышли в финал Кубка Италии и в финал Лиги конференций. В этом сезоне команда продолжает борьбу за эти трофеи и идет на восьмом месте в Серии А.

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