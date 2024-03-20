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11:23 (мск), источник: Sportmail.ru

В Бельгии вратари в трех параллельных матчах симулировали травмы

Причиной стало желание помочь одноклубникам, соблюдающим пост в Рамадан.

Источник: AFP 2023

На 20-й минуте матчей чемпионата Бельгии «Гент» — «Шарлеруа», «Левен» — «Мехелен» и «Вестерло» — «Генк» вратари попадали на газон, указывая на повреждения.

Голкипер «Шарлеруа» Эрве Коффи скорчился от боли, вратарь «Левена» Тобе Лейсен рухнул и остался лежать на поле. Голкипер «Генка» Мартен Вандевордт просто сел на газон за пределами штрафной.

В это время зашло солнце, и их одноклубники-мусульмане смогли впервые за день перекусить.

В Англии и Нидерландам судьям разрешено делать перерывы на перекус для мусульманских футболистов. В Бельгии нет подобного правила, поэтому голкиперам пришлось брать дело в свои руки.

В течение месяца рамадан правоверные мусульмане до захода солнца отказываются от приема пищи и питья. В 2024 году рамадан начался 11 марта и завершится 10 апреля.

 В Бельгии вратари в трех параллельных матчах симулировали травмы
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