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13:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа успешно перенес операцию на мениске

19 марта бельгийский вратарь получил на тренировке очередную травму колена.

Реал
Источник: Reuters

Как сообщает официальный сайт мадридского «Реала», 31-летний вратарь Тибо Куртуа успешно перенес операцию после разрыва внутреннего мениска в правом колене. Накануне бельгиец повредил мениск, находясь на завершающем этапе восстановления после разрыва крестообразной связки. Испанское издание Marca отмечает, что вратарь покидал тренировку в слезах. Предположительно на восстановление Тибо потребуется 6−7 недель.

«Мне грустно из-за травмы, но это лишь небольшая неудача, которая сделает меня намного сильнее. Благодаря вашей поддержке, я чувствую себя намного лучше», — так отреагировал в соцсетях Куртуа вскоре после получения повреждения.

10 августа 2023 года за два дня до старта нового сезона вратарь сборной Бельгии порвал «кресты». Ожидалось, что в апреле Куртуа вернется на поле.

Тибо Куртуа неоднократно назывался в числе лучших футбольных голкиперов мира. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

Куртуа — воспитанник «Генка». Ранее выступал за «Челси» и «Атлетико». За «Реал» он выступает с 2018 года. С мадридским клубом голкипер покорял Лигу чемпионов, дважды выигрывал чемпионат и Суперкубок Испании, также становился обладателем Кубка Испании, Суперкубка УЕФА и победителем клубного чемпионата мира.

 Вратарь «Реала» Тибо Куртуа успешно перенес операцию на мениске
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