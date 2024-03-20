Вратарь «Реала» Тибо Куртуа успешно перенес операцию на мениске

Как сообщает официальный сайт мадридского «Реала», 31-летний вратарь Тибо Куртуа успешно перенес операцию после разрыва внутреннего мениска в правом колене. Накануне бельгиец повредил мениск, находясь на завершающем этапе восстановления после разрыва крестообразной связки. Испанское издание Marca отмечает, что вратарь покидал тренировку в слезах. Предположительно на восстановление Тибо потребуется 6−7 недель.

«Мне грустно из-за травмы, но это лишь небольшая неудача, которая сделает меня намного сильнее. Благодаря вашей поддержке, я чувствую себя намного лучше», — так отреагировал в соцсетях Куртуа вскоре после получения повреждения.

10 августа 2023 года за два дня до старта нового сезона вратарь сборной Бельгии порвал «кресты». Ожидалось, что в апреле Куртуа вернется на поле.

Тибо Куртуа неоднократно назывался в числе лучших футбольных голкиперов мира. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.