Вратарь «Реала» Тибо Куртуа успешно перенес операцию на мениске
19 марта бельгийский вратарь получил на тренировке очередную травму колена.
19 марта бельгийский вратарь получил на тренировке очередную травму колена.
Как сообщает официальный сайт мадридского «Реала», 31-летний вратарь Тибо Куртуа успешно перенес операцию после разрыва внутреннего мениска в правом колене. Накануне бельгиец повредил мениск, находясь на завершающем этапе восстановления после разрыва крестообразной связки. Испанское издание Marca отмечает, что вратарь покидал тренировку в слезах. Предположительно на восстановление Тибо потребуется 6−7 недель.
«Мне грустно из-за травмы, но это лишь небольшая неудача, которая сделает меня намного сильнее. Благодаря вашей поддержке, я чувствую себя намного лучше», — так отреагировал в соцсетях Куртуа вскоре после получения повреждения.
10 августа 2023 года за два дня до старта нового сезона вратарь сборной Бельгии порвал «кресты». Ожидалось, что в апреле Куртуа вернется на поле.
Тибо Куртуа неоднократно назывался в числе лучших футбольных голкиперов мира. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.
Куртуа — воспитанник «Генка». Ранее выступал за «Челси» и «Атлетико». За «Реал» он выступает с 2018 года. С мадридским клубом голкипер покорял Лигу чемпионов, дважды выигрывал чемпионат и Суперкубок Испании, также становился обладателем Кубка Испании, Суперкубка УЕФА и победителем клубного чемпионата мира.