Легенду «Барселоны» Дани Алвеса выпустят из тюрьмы под залог

Для этого 40-летнему Алвесу придется внести залог в размере одного миллиона евро и сдать оба своих паспорта — испанский и бразильский. Футболист будет находиться на свободе до окончания процесса обжалования приговора. При этом Алвесу будет запрещено покидать территорию Испании. Также он будет обязан являться в суд по мере необходимости.

Накануне Алвес и его адвокат Инес Гвардиола подали ходатайство о временном освобождении бразильца до вступления приговора в силу. Бразилец заявил, что не собирается бежать из страны.

22 февраля Дани Алвес был приговорен к четырем с половиной годам тюремного заключения за изнасилование, совершенное в одном из ночных клубов Барселоны в декабре 2022 года. Также бразильца обязали выплатить пострадавшей 150 тыс. евро, запретив приближаться к ней в течение следующих девяти с половиной лет.

Сразу после оглашения приговора адвокаты Алвеса подали на него апелляцию. Сторона обвинения также решила обжаловать приговор с целью его ужесточения. Прокуратура хочет, чтобы выплата 150 тыс. евро не считалась смягчающим обстоятельством.