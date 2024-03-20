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14:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Легенду «Барселоны» Дани Алвеса выпустят из тюрьмы под залог

Суд Барселоны согласился выпустить бразильского футболиста Дани Алвеса из тюрьмы под залог на время рассмотрения апелляции. Об этом сообщает Marca.

Источник: AP 2023

Для этого 40-летнему Алвесу придется внести залог в размере одного миллиона евро и сдать оба своих паспорта — испанский и бразильский. Футболист будет находиться на свободе до окончания процесса обжалования приговора. При этом Алвесу будет запрещено покидать территорию Испании. Также он будет обязан являться в суд по мере необходимости.

Накануне Алвес и его адвокат Инес Гвардиола подали ходатайство о временном освобождении бразильца до вступления приговора в силу. Бразилец заявил, что не собирается бежать из страны.

22 февраля Дани Алвес был приговорен к четырем с половиной годам тюремного заключения за изнасилование, совершенное в одном из ночных клубов Барселоны в декабре 2022 года. Также бразильца обязали выплатить пострадавшей 150 тыс. евро, запретив приближаться к ней в течение следующих девяти с половиной лет.

Сразу после оглашения приговора адвокаты Алвеса подали на него апелляцию. Сторона обвинения также решила обжаловать приговор с целью его ужесточения. Прокуратура хочет, чтобы выплата 150 тыс. евро не считалась смягчающим обстоятельством.

Дани Алвес выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 и с 2021 по 2022 год. В общей сложности он провел за каталонский клуб 408 матчей, в которых забил 22 мяча и сделал 105 результативных передач. Бразилец является вторым самым титулованным футболистом в истории. На его счету 43 выигранных командных трофея — на один меньше, чем у его бывшего одноклубника по «Барселоне» Лионеля Месси. С каталонцами Алвес завоевал 23 командных трофея.

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