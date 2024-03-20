Легенду «Барселоны» Дани Алвеса выпустят из тюрьмы под залог
Суд Барселоны согласился выпустить бразильского футболиста Дани Алвеса из тюрьмы под залог на время рассмотрения апелляции. Об этом сообщает Marca.
Суд Барселоны согласился выпустить бразильского футболиста Дани Алвеса из тюрьмы под залог на время рассмотрения апелляции. Об этом сообщает Marca.
Для этого 40-летнему Алвесу придется внести залог в размере одного миллиона евро и сдать оба своих паспорта — испанский и бразильский. Футболист будет находиться на свободе до окончания процесса обжалования приговора. При этом Алвесу будет запрещено покидать территорию Испании. Также он будет обязан являться в суд по мере необходимости.
Накануне Алвес и его адвокат Инес Гвардиола подали ходатайство о временном освобождении бразильца до вступления приговора в силу. Бразилец заявил, что не собирается бежать из страны.
22 февраля Дани Алвес был приговорен к четырем с половиной годам тюремного заключения за изнасилование, совершенное в одном из ночных клубов Барселоны в декабре 2022 года. Также бразильца обязали выплатить пострадавшей 150 тыс. евро, запретив приближаться к ней в течение следующих девяти с половиной лет.
Сразу после оглашения приговора адвокаты Алвеса подали на него апелляцию. Сторона обвинения также решила обжаловать приговор с целью его ужесточения. Прокуратура хочет, чтобы выплата 150 тыс. евро не считалась смягчающим обстоятельством.
Дани Алвес выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 и с 2021 по 2022 год. В общей сложности он провел за каталонский клуб 408 матчей, в которых забил 22 мяча и сделал 105 результативных передач. Бразилец является вторым самым титулованным футболистом в истории. На его счету 43 выигранных командных трофея — на один меньше, чем у его бывшего одноклубника по «Барселоне» Лионеля Месси. С каталонцами Алвес завоевал 23 командных трофея.